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Автогражданка в Украине подешевеет на 50%: кто получит скидку

Нардепы проголосовали за установление скидки на автогражданку для инвалидов в результате войны

сегодня, 17:46
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Кречмаровская Наталия

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий снижение стоимости автогражданки для лиц с инвалидностью в результате войны на 50%. Соответствующее решение было принято 17 апреля 2025 года (№12295-д).

Автогражданка в Украине подешевеет на 50%: кто получит скидку

Автоцивілка. Иллюстративное фото

В Раде объяснили, что документ предусматривает на постоянной основе снижение стоимости автогражданки для лиц с инвалидностью в результате войны на 50%. Однако для получения льготной цены установлены определенные условия:

  • авто имеет объем двигателя до 2500 куб.см или электродвигатель до 100 кВт,

  • управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку,

  • авто не используется для заработка (перевозка пассажиров или грузов).

Государство будет компенсировать расходы по страхованию из бюджета — порядок определит Кабмин. Действие льготной цены установлено с 1 января 2025 в течение военного положения и 1 года после его окончания.

"В случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан вред, причиненный ими с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ", — пояснили в Верховной Раде.

Напомним, согласно украинскому законодательству, как писал портал "Комментарии", ветераны с инвалидностью в результате войны могут получить денежную помощь. Ветераны могут получить следующую помощь: I группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн); II группа — 300 прожиточных минимумов (4) ІІІ группа – 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год – 757 000 грн).




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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/razom/261097.html
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