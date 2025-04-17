Автогражданка в Украине подешевеет на 50%: кто получит скидку

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий снижение стоимости автогражданки для лиц с инвалидностью в результате войны на 50%. Соответствующее решение было принято 17 апреля 2025 года (№12295-д).

Автоцивілка. Иллюстративное фото

В Раде объяснили, что документ предусматривает на постоянной основе снижение стоимости автогражданки для лиц с инвалидностью в результате войны на 50%. Однако для получения льготной цены установлены определенные условия:

авто имеет объем двигателя до 2500 куб.см или электродвигатель до 100 кВт,

управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку,

авто не используется для заработка (перевозка пассажиров или грузов).

Государство будет компенсировать расходы по страхованию из бюджета — порядок определит Кабмин. Действие льготной цены установлено с 1 января 2025 в течение военного положения и 1 года после его окончания.

"В случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан вред, причиненный ими с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ", — пояснили в Верховной Раде.

Напомним, согласно украинскому законодательству, как писал портал "Комментарии", ветераны с инвалидностью в результате войны могут получить денежную помощь. Ветераны могут получить следующую помощь: I группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн); II группа — 300 прожиточных минимумов (4) ІІІ группа – 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год – 757 000 грн).



