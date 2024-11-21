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Агрессивная мобилизация молодежи: 19-22-летних заставляют подписать контракт

Оккупанты заставляют молодежь на ВОТ подписывать контракт на службу в армии

сегодня, 16:25
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Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях Украины захватчики совершают противоправные действия и заставляют украинцев служить в армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Агрессивная мобилизация молодежи: 19-22-летних заставляют подписать контракт

Иллюстративное фото

Он отметил, что началась агрессивная мобилизация молодежи в Мариупольском районе.

“Однако схема – принудительное “приглашение” прямо из села в военкомат. Затем в военкомате заставляют подписать контракт, угрожая "срочной службой" на Дальнем Востоке и другими пугалки. По меньшей мере, 10 ребят в возрасте от 19 до 22 лет за последние десять дней таким образом вынуждены были заключить контракт”, — сообщил он.

Также по словам Андрющенко, россияне прикрываются "призывом", который продлится до начала 2025 года. "Страшно представить, какое общее количество за это время с оккупированных территорий они закончат", — отметил он.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины захватчики отправляют жителей на срочную службу в вооруженные силы РФ. Российская пропаганда сообщила, что жителей оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины впервые отправили на срочную службу в вооруженные силы РФ. Подробнее о ситуации на временно оккупированных территориях читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный бюджет на 2025 год, по мнению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, заставит многих внутренне перемещенных вернуться на оккупированные территории. Почему может возникнуть указанная ситуация, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/29701
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