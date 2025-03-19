Зачем панельные дома в СССР облаживали плиткой: неожиданная причина

Старые панельные дома времен СССР, которые до сих пор можно увидеть в городах Украины, часто имеют характерную облицовку мелкой плиткой. Как оказывается, это не просто архитектурное решение, а технология, которая имела практические цели.

Почему панельные дома в СССР оклеены плиткой. Фото: Unsplash

Строительство панельных домов в Советском Союзе набрало обороты в 1970-х годах. В то же время архитекторы начали покрывать фасады плиткой, поскольку бетонные конструкции обладали высокой пористостью. Это приводило к накоплению влаги, что приводило к появлению грибка и плесени. Плитка создавала защитный барьер, благодаря которому вода не попадала в поры бетона, а постройки дольше сохраняли целостность.

Кроме того, в летнюю жару бетонные дома быстро нагревались, что делало воздух внутри квартиры очень жарким. Светлая плитка помогала отражать солнечные лучи, что немного снижало температуру стен. Таким образом, даже без кондиционеров жильцы могли чувствовать себя более комфортно в жаркую погоду.

Еще одной причиной использования плитки была практичность. Если обычные фасады нуждались в регулярной покраске и очистке, то облицованные плиткой дома сами очищались во время дождя. Это значительно снижало затраты на содержание многоэтажек.

Почему такая технология не прижилась

Несмотря на все преимущества, этот метод облицовки не стал универсальным. Впоследствии стало очевидно, что плитка со временем отслаивается, особенно при плохом монтаже. Кроме того, современные материалы, такие как термопанели и вентилируемые фасады, оказались более эффективными для энергоэффективности и долговечности домов, поэтому методы СССР остались в прошлом.

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