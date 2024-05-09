В Украине празднуют День Европы: история праздника и значение

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День Европы. Этот праздник официально был введен указом Президента Владимира Зеленского №266/2023 от 8 мая 2023 года.

Как отмечают День Европы

"Осознавая европейскую идентичность Украинского народа, с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте, свидетельствуя о преданности идеалам и ценностям демократии, поддерживая инициативы молодежных и других общественных объединений, постановляю установить в Украине День каждый год 9 мая совместно с государствами Европейского Союза", — говорится в документе.

День Европы отмечается ежегодно. Этот день отмечает день, когда 9 мая 1950 Роберт Шуман, французский министр иностранных дел тогдашнего правительства Франции, заявил заявление, в котором он предложил новый способ сотрудничества между странами Европы, который стал первым шагом в создании Европейского союза. День Европы отмечается разнообразными мероприятиями, включая конференции, форумы, выставки, культурные события и другие мероприятия, направленные на празднование и поддержку мира и европейской интеграции. Это также время для чествования исторических достижений Европы и рассмотрения будущих вызовов и возможностей.

Европа не будет создана одним мгновенным усилием или по единому плану. Ее конструкция будет основываться на конкретных достижениях, которые в начале формируют реальную солидарность. Усиление связей между европейскими государствами предполагает преодоление старого противостояния между Францией и Германией. Все действия должны направляться, прежде всего, на эти две страны, зафиксировано в Декларации Шумана.

Последующая экономическая интеграция между Францией и Германией впоследствии распространилась на другие страны Западной Европы. В апреле 1951 года было подписано Парижское соглашение, заложившее основы Европейского сообщества по углю и стали. Франция, Федеративная Республика Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург стали соучредителями этого сообщества. Соглашение вступило в силу уже в 1952 году и действовало до 2002 года.



Во многих странах Европы этот день является официальным праздником и отмечают из соображений национального единства и солидарности. Это также день, когда люди выражают поддержку интеграции Европы и европейских ценностей, таких как демократия, права человека, межкультурное понимание и мир.





Когда впервые праздновали День Европы?

Праздник Дня Европы впервые получил официальное признание Советом Европы в 1964 году. К 1985 г. Европейские сообщества присоединились к этому празднованию в рамках Европейского Союза. 9 мая выбрали не случайно — этот день чествует вклад Роберта Шумана в процесс евроинтеграции. В июне 1985 года на заседании в Милане Европейский Совет официально признал День Европы праздничным вместе с флагом Европы. Европейский парламент подтвердил эту дату в 2008 году.

Праздник Дня Европы играет важную символическую роль в Евросоюзе, отражающуюся в флаге, евро, гимне и лозунге. Евроинституции в Люксембурге, Брюсселе и Страсбурге проводят официальные мероприятия в честь Роберта Шумана и других политиков, способствовавших объединению Европы после Второй мировой войны. Украина также чествует этот праздник, особенно учитывая события Евромайдана и подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году.

Украинское празднование Дня Европы приобрело особое значение в контексте стремления к европейской интеграции, которое подтверждается назначением Украины кандидатом на вступление в ЕС в июне 2022 года. Этот путь в Европу для Украины отличается борьбой за европейские ценности и идентичность, что становится особенно актуальным в контексте современных событий.