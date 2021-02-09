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В Швеции нашли уникальные монеты, существование которых отрицали (Фото)

Монетам более тысячи лет

сегодня, 14:25
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно в Швеции было найдено редкие серебряные монеты. Их внешний вид был изображен только одной иллюстрацией, которой более 230 лет. Данную информацию сообщает сайт Стокгольмского университета.

В Швеции нашли уникальные монеты, существование которых отрицали (Фото)

В Швеции нашли редкие серебряные монеты. Фото: primgazeta.ru

Нумизматы долгое время отрицали их существование.

Редкий клад удалось найти на древней ферме в Виггбюхольме. Она расположена к северу от Стокгольма.

По предварительным данным возраст серебряных монет достигает одной тысячи лет. Один из специалистов Йенс Кристиан Мосгаард замечает, что монеты немного различаются между собой, поэтому они могли быть высеченными в разных странах.

Среди найденного клада исследователей больше всего заинтересовала нормандская монета, которая была изображена во французском издании 1790-го. Она считается очень редким и дорогим артефактом. Ученые предполагают, что данная монета находилась в частной коллекции состоятельной личности.

В Швеции нашли уникальные монеты, существование которых отрицали (Фото) - фото 2

Напомним, что недавно археологи нашли очень интересные материалы во время очередных раскопок в Египте. Под руководством доктора Кэтлин Мартинес, команда археологов откопала мумию, который около 2 000 лет. Особенность мумии в том, что ее язык полностью сделан из золота.

Кроме мумии с золотыми языком было найдено еще пятнадцать захоронений. Важной раскопкой оказалось и тело женщины в посмертной маске. Было найдены обломки статуй и остатки древних свитков. Подробнее о раскопках можно прочитать в нашем материале.

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Источник: https://gazeta.ua/articles/history/_znajshli-unikalnu-monetu-isnuvannya-yakoyi-zaperechuvali/1013632
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