В Польше нашли древний клад времен Киевской Руси (Фото)

В Польше возле городка Калиша археологи нашли древний клад, состоящий из 6,5 тысячи серебряных монет, колец, серебряных слитков, фрагментов свинца. Все это было спрятано в льняных мешочках и горшках. Об этом сообщает сайт Archeologia.com.pl.

Польские археологи нашли клад времен Киевской Руси. Фото: archeologia.com

Польские исследователи уже успели заявить, что этот клад стал одной из самых интересных находок в Польше.

Ученые предполагают, что монеты и другие вещи могут принадлежать людям с XI — XII веков. В общем находка содержала в себе 13 061 предмет, включая монеты.

Археологи отправились искать клад, когда узнали о нем из монографии. Местный священник помог исследователям и указал место предполагаемого нахождения древних ценностей. Сокровище нашлось за два дня. Среди монет было обнаружено два кольца из золота. Они украшены драгоценными камнями.

На одном кольце было написано кириллицей "Господи, помоги своей Рабе Марии". Тогда у ученых возникли предположения, что сокровища принадлежат дочери Святополка Изяславича князя Киевского. Ценности могут быть частью приданого Марии.

Напоминаем, что ранее студент нашел клад безумного миллионера Форреста Фенна. Еще в 2010 году авантюрный арт-дилер Форрест Фенн спрятал сокровище в Скалистых горах. Расшифровку и ключи к месту нахождения драгоценностей миллионер оставил в своих мемуарах под названием "Дрожь охотника". Всего затейник оставил девять зашифрованных подсказок. По словам Форреста Фенна ценности спрятаны в том месте, где он хотел умереть. Студент рассказал, какие приключения и препятствия ждали его на пути.

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