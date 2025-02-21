В Египте нашли первую за 100 лет гробницу фараона

Уникальное открытие всколыхнуло мир египтологии – археологи нашли гробницу фараона Тутмоса II, пролежавшую неприкосновенной более 3 тысяч лет. Это первое открытие захоронения египетского царя со времен знаменитой находки гробницы Тутанхамона в 1922 году. Открытие, сделанное общей египетско-британской экспедицией, уже называют археологической сенсацией этого столетия.

В Египте обнаружили гробницу фараона Тутмоса II. Фото иллюстративное

Тутмос II правил Египтом примерно в 1493-1479 годах до нашей эры и принадлежал к могущественной XVIII династии. Его женой была легендарная царица Хатшепсут, позже ставшая одной из самых влиятельных женщин-фараонов в истории Египта. Несмотря на свое королевское происхождение, жизнь Тутмоса II остается малоизученной, а его погребение долгое время оставалось загадкой для исследователей.

"Это первая гробница фараона, открытая после революционной находки погребальной камеры фараона Тутанхамона в 1922 году", — отметил министр туризма и древностей Египта Шериф Фати.

Находка гробницы фараона позволяет не только глубже понять политическую атмосферу того времени, но и пролить свет на отношения между Тутмосом II и Хатшепсут, до сих пор остающимися предметом научных дискуссий.

Как была найдена гробница Тутмоса II

Археологическая миссия, возглавляемая Высшим советом древностей Египта и Исследовательским фондом Нового Королевства, нашла гробницу в Долине C – менее известном участке примерно в 2,5 км от Долины Царей. Сначала исследователи считали, что нашли погребение жены фараона, однако детальные раскопки и анализ артефактов показали, что перед ними настоящее захоронение фараона.

"Часть потолка осталась целой – окрашена синей краской с желтыми звездами. Такие рисунки на потолке встречаются только в гробницах фараонов", – рассказал доктор Пирс Литерленд.

Ключевым доказательством стали фрагменты алебастровых кувшинов с надписями имен Тутмоса II и Хатшепсут, а также упоминание "покойного царя" – прямое доказательство принадлежности гробницы к правителю XVIII династии.

Фрагменты кувшинов из гробницы фараона Тутмоса II

Хотя само погребение было сильно повреждено древним половодьем, археологи обнаружили ряд ценных артефактов, в том числе погребальную мебель, фрагменты потолка и религиозные тексты. Исследователи предполагают, что из-за наводнения оригинальные артефакты могли быть перенесены в другое место. Вероятно, часть этих реликвий еще предстоит найти. Археологи уже планируют новые исследования по выявлению других частей захоронения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые воспроизвели лицо фараона Тутанхамона, правившего Египтом 3 тыс. лет назад.

Также "Комментарии" писали, что ученые разгадали секрет места строительства египетских пирамид.