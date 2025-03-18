Умер последний пилот Битвы за Британию: его сбивали на войне четырежды

В возрасте 105 лет умер Джон "Пэдди" Хемингуэй – последний известный живой пилот, участвовавший в Битве за Британию во время Второй мировой войны. Его жизнь была полна героизма, испытаний и преданности службе.

Джон Гемингвэй. Фото из открытых источников

Джон Хемингуэй родился в Дублине и присоединился к Королевским ВВС Великобритании в 1938 году. Всего за год он получил удостоверение пилота и приступил к военной карьере, которая вскоре привела его к опасным боям над Европой.

В начале 1940 года он воевал во Франции, сбивая немецкие бомбардировщики, но дважды был вынужден совершать аварийную посадку. После возвращения в Британию его назначили в 85-ю эскадрилью, участвовавшую в Битве за Британию. В августе 1940 года во время боя над устьем Темзы его самолет был подбит, и он катапультировался, оказавшись в воде. Менее чем через две недели Хемингуэй снова столкнулся с врагом – на этот раз во время боя он сумел повредить немецкий истребитель, прежде чем совершить вынужденную посадку.

В мае 1941 года он руководил ночным истребителем, но из-за отказа приборов вынужденно катапультировался с высоты 200 метров. Вопреки многочисленным авариям, он продолжал служить и в июле того же года получил Почетный летучий крест от британского короля.

Джон Хемингуэй

Даже после основных боев война не отпускала Хемингуэя. В 1945 году, воюя в Италии, он был сбит в четвертый раз, на этот раз – зенитным огнем над Равенной. Благодаря помощи итальянских партизан он вернулся к своим.

После войны он продолжил работу, работая в штабе НАТО и Министерстве авиации. В 1969 году ушел в отставку в звании полковника. Он женился и имел троих детей.

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