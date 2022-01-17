Ученые открыли старейшую в мире социальную сеть: как она работала

Ученые открыли старейшую в мире социальную сеть, процветавшую 50 тысяч лет назад и протянувшуюся на тысячи миль по всей Африке. Об этом сообщает The Guardian.

Украшения из скорлупы яиц страуса - фото из открытых источников

Но в отличие от своего современного электронного эквивалента, эта старинная сеть социальных связей использовала гораздо более прозаическое средство. Оно состояло из обмена и торговли бусинами из скорлупы страусиных яиц – одной из древнейших форм украшений.

Исследования ученых в Германии включали изучение более 1500 таких бусин, которые были выкопаны более чем в 30 местах по всей южной и восточной Африке. Тщательный анализ показывает, что люди, производившие бусины, обменивались ими на огромных расстояниях, помогая передавать символические сообщения и укреплять союзы. Бусины до сих пор изготавливают и носят охотники-собиратели в Африке.

В исследовании, опубликованном в Nature на прошлой неделе, сравниваются бусины, найденные в 31 месте в южной и восточной Африке, охватывающей более 1800 миль. Сравнив внешний диаметр скорлупы, диаметр отверстий внутри них и толщину стенок яичной скорлупы, ученые узнали, что около 50 тысяч лет назад люди в восточной и южной Африке начали изготавливать почти одинаковые бусины из страусиного яйца.

Однако эти группы и сообщества были разделены огромными расстояниями, что свидетельствует о существовании большой социальной сети, простирающейся на тысячи миль, соединяя людей в отдаленных регионах.

Индустрия орнаментирования действительно развернулась примерно 50 тысяч лет назад в Африке, когда начали производить первые бусины из скорлупы страуса – самой ранней стандартизированной формы ювелирных изделий, известной археологии. Как сказал Миллер: "Эти крошечные бусины могут раскрывать великие истории о нашем прошлом".

Первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 тысяч лет назад модель ношения бисера резко изменилась: она исчезла из южной Африки, но осталась в восточной Африке. Миллер и Ван предполагают, что за этим последовали климатические изменения, которые положили конец старейшей социальной сети планеты, хотя и 17 тысяч лет спустя.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Великобритании обнаружили гигантские останки морского дракона в возрасте 180 миллионов лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!