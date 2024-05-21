logo

BTC/USD

69731.69

ETH/USD

3744.66

LTC/USD

88.99

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Замок Валансе: исторический центр европейской аристократии
commentss НОВОСТИ Все новости

Замок Валансе: исторический центр европейской аристократии

В замке Валансе: от Луврских шедевров до экзотических животных

сегодня, 19:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Замок Валансе, расположенный в живописном департаменте Эндр во Франции, является одним из величественных архитектурных сооружений, олицетворяющих эпохи от Средневековья до Нового времени. Возвышаясь над рекой Наон, этот замок начал свою историю в XII веке как средневековая крепость, претерпевая изменения, которые превратили его в символ исторического величия и культурного наследия.
Первоначально замок начал строиться в 1540 году семьей финансистов д’Эстамп, и его архитектурный стиль был вдохновлен знаменитым Шамбором — одним из жемчужин Долины Луары. Однако завершение строительства затянулось до XVIII века, что придало замку уникальное сочетание архитектурных стилей, отражающих различные исторические эпохи.

Замок Валансе: исторический центр европейской аристократии

Замок Валансе: от средневековой крепости до символа эпохи Наполеона

В 1719 году замок приобрел шотландский банкир Джон Лоу, а спустя некоторое время он перешел в руки знаменитого министра иностранных дел Наполеона — Шарля Мориса де Талейрана. Под его управлением замок Валансе стал центром политической и культурной жизни, принимая высокопоставленных гостей, включая короля Испании Фердинанда VII, чье пленение здесь длилось шесть лет.

Замок Валансе: исторический центр европейской аристократии - фото 2

Интерьеры замка оформлены в стиле ампир, и здесь насчитывается около сотни комнат, из которых четверть занимали апартаменты самого Талейрана. Западное крыло сегодня преобразовано в музей, где каждый может прикоснуться к истории этого великого человека. В замке также можно посетить комнату Фердинанда VII, что делает его местом не просто культурного погружения, но и исторической рефлексии.

Замок Валансе: исторический центр европейской аристократии - фото 3

Особенно важным аспектом замка является его парк, разбитый в начале XX века в стиле английского ландшафта, занимающий около 40 гектаров земли. Экзотические животные, такие как павлины и ламы, добавляют парку особую прелесть, делая прогулки по нему незабываемыми.

Замок Валансе не только сохраняет свои исторические корни, но и продолжает быть местом, где переплетаются разные времена, оставляя неизгладимое впечатление у каждого, кто ступает на его землю. Это историческое великолепие привлекает тысячи туристов каждый год, желающих ощутить дух прошлых эпох.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости