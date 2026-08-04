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Тайна кинотеатров: почему мы покупаем попкорн по цене билета и как хруст спас Голливуд от краха

От категорического запрета до миллиардных доходов. Рассказываем, как Большая депрессия и обычный хруст сменили киноиндустрию навсегда

4 августа 2026, 16:49
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Сергій Кречмаровський

Трудно представить современный поход в кинотеатр без большого ведра аппетитного, соленого или карамельного попкорна. Этот магический аромат встречает нас еще в холле, соблазняя отдать за порцию кукурузы сумму, часто превышающую стоимость самого билета. Но задумывались ли вы, что в начале эпохи кинематографа владельцы залов считали попкорн настоящим "варварством" и категорически запрещали зрителям появляться с ним на сеансах?

Тайна кинотеатров: почему мы покупаем попкорн по цене билета и как хруст спас Голливуд от краха

Почему попкорн стал главным символом кинотеатров и как он спас Голливуд. Иллюстративное фото: Devon Breen. Pixabay

История того, как обычное взрывное зерно покорило Голливуд, — это увлекательная драма об экономическом выживании, социальных изменениях и ловкой бизнес-хитрости.

Вот главные повороты судьбы, которые превратили попкорн в короля кинозалов:

  • Запрет на хруст и роскошь залов: на заре кинематографа кинотеатры копировали классические театры с роскошными коврами и бархатными креслами. Владельцы стремились привлечь состоятельную публику и ужасались от мысли, что зрители будут сорить шелухой и хрустеть во время немых картин.

  • Революция звукового кино (1927 год): с появлением звука в кино двери кинотеатров открылись для широких масс, в том числе и тех, кто не умел читать титры. Зрительская аудитория выросла в разы, а вместе с ней – и спрос на дешевые перекусы.

  • Спасительный круг Великой депрессии: когда в 1930-х годах экономика США потерпела крах, люди искали хоть какое-то доступное развлечение. Пакетик попкорна стоил всего 5–10 центов – это был единственный деликатес, который мог позволить себе каждый. Уличные торговцы со специальными тележками становились у входов в кинозалы, собирая огромные очереди.

  • Принудительный бизнес-прорыв: поняв, что они теряют огромные деньги, владельцы кинотеатров сдались: они разрешили продавать попкорн прямо в вестибюлях, а потом выкупили этот бизнес себе. Именно доходы от кукурузы помогли большинству киносетей выжить в самые черные экономические времена.

  • Вторая мировая и дефицит сахара: окончательный триумф произошел во время войны, когда сахар попал под жесткое нормирование. Традиционные сладости и газированные напитки исчезли из продаж, и соленый попкорн остался практически единственным доступным снеком.

Сегодня ситуация кажется парадоксальной: кинотеатры получают основную чистую прибыль не от продажи билетов (большая часть выручки от которых идет киностудиям), а именно от барной стойки с попкорном и напитками. Так что в следующий раз, покупая ароматный стакан перед премьерой, помните — вы поддерживаете давнюю традицию, когда-то спасшую мировой кинематограф от банкротства!

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что сиквел "Барби" под угрозой: Warner Bros. может потерять права на фильм из-за денежного скандала.



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