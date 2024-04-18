Таинственная подземная улица: археологическое открытие в Стоктон-он-Тис

В результате ремонтных работ в центре городка Стоктон-он-Тис, расположенного в графстве Дарем, Великобритания, было обнаружено поразительное археологическое открытие. Во время проведения реконструкции участка, предназначенного для новых офисных помещений, 56-летний Джефф Хайфилд наткнулся на таинственную подземную улицу, о которой рассказывает таблоид The Sun.

Стоктон-он-Тис: найдена тайная подземная система улиц

Улица, скрытая под землей, представляет собой удивительный комплекс из крошечных домов, возраст которых превышает 250 лет. Высота каждого из этих домов составляет около 5 футов, что приблизительно равно 1,5 метра. Внутри домов обнаружены кладовые, деревянные окна, прочные двери, полки и даже ниши для хранения свечей. По словам Хайфилда, данные находки свидетельствуют о возможном проживании людей или использовании домов в качестве складских помещений.

Очарованный находкой, Хайфилд начал систематически собирать информацию, в том числе консультируясь с местными историками, чтобы раскрыть больше деталей о происхождении этой загадочной улицы.

"Фактически, это улица под улицей. Вы можете увидеть старые кирпичные арки, а внизу все еще лежит оригинальная брусчатка. Очевидно, что с течением времени территория была застроена", — прокомментировал Хайфилд.





Исследования показывают, что обнаруженная подземная улица представляет собой лишь малую часть разветвленной сети туннелей, простирающихся по всему городу. Существует предположение, что данные туннели могли использоваться для передвижения местной знати или даже для контрабандной деятельности, поскольку некоторые из них ведут к реке.

"Мы думаем, что они ходили между полицейским участком и пабами, спускаясь к реке", — добавил Хайфилд.





Однако точное предназначение этих тоннелей остается загадкой, так как письменных документальных свидетельств об их целях не найдено. Местные жители предполагают, что туннели могли использоваться для хранения продуктов или животных, но пока нет определенной уверенности в этом.