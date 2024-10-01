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Скончался последний участник японского нападения на Перл-Харбор: он изменил ход войны

Японский летчик Масамицу Йосиока перед смертью жалел из-за атаки на Перл-Харбор.

1 октября 2024, 17:10
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Slava Kot

Последний живой участник нападения Японии на Перл-Харбор Масамицу Йосиока скончался в возрасте 106 лет. Это событие знаменует окончание эпохи, поскольку Йосиока был одним из ключевых участников операции, изменившей ход Второй мировой войны.

Скончался последний участник японского нападения на Перл-Харбор: он изменил ход войны

Массамицу Иосиока. Фото: Telegraph

Масамицу Йосиока, к моменту нападения 7 декабря 1941 года, был 23-летним штурманом и бомбардиром на борту торпедного бомбардировщика Nakajima B5N2. Он непосредственно участвовал в одной из самых известных атак на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор. Йосиока сбросил бомбу, попавшую в корабль USS Utah, в результате чего погибли 58 моряков.

В 2023 году, в одном из своих последних интервью Йосиока признался, что годами жалел о последствиях своего участия в нападении.

"Я очень часто думаю о людях, которых я убил. Я очень жалею об этом. Надеюсь, когда-то войны вообще не будет. Мне стыдно, что я единственный, кто выжил и прожил такую долгую жизнь", — сказал Йосиока.

7 декабря 1941 года Япония совершила внезапное нападение на американскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах. Операция длилась менее двух часов, но ее последствия были катастрофическими для США: было уничтожено или повреждено 8 линкоров, 3 крейсера и 4 эсминца; потеряно более 180 самолетов; погибли около 2400 американцев.

Основной целью Японии было ослабление американского Тихоокеанского флота для обеспечения своей доминации в регионе и защиты своих империалистических интересов в Азии. США, на тот момент, ввели экономические санкции против Японии из-за ее агрессивной экспансионистской политики, что создало напряженность между двумя странами.

Нападение на Перл-Харбор стало переломным моментом во Второй мировой войне, ведь уже на следующий день после атаки США официально вступили во Вторую мировую войну, объявив войну Японии. Это решение стало важным этапом изменения баланса сил на глобальном уровне. Через несколько дней Германия и Италия объявили войну США, что привело к расширению глобального конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года. Германия и Украина отреагировали.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/obituaries/2024/09/25/masamitsu-yoshioka-last-pearl-harbor-attacker-died-obituary/
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