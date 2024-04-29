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Самый маленький пони в мире: как выглядит 50-сантиметровый конь

Памукель из Германии установил рекорд как малейший конь в мире

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В городе Бреккерфельда на западе Германии обитает особый пони, который очаровал не только своих соседей, но и мир. Памукель, пятилетний пони с невероятным миниатюрным телосложением ростом всего 52 сантиметра, официально признан самой маленькой лошадью в мире.

Самый маленький пони в мире: как выглядит 50-сантиметровый конь

Самый маленький в мире пони: его рост чуть больше 50 сантиметров

Его история стала известна благодаря отчету германской газеты Bild, но теперь Памукель стал мировой сенсацией. Что делает его таким уникальным? Кроме его размера, это большое сердце и непобедимый дух. В мае 2023 года этот маленький воин доказал свою силу, увлекая бревно, превышающее его собственный вес – 41 кг.

Самый маленький пони в мире: как выглядит 50-сантиметровый конь - фото 2

Каролина Вайдеманн, владелица Памукеля, поделилась, что для установления этого рекорда пони был измерен с помощью сложной линейки, строительного уровня и лазерной линейки. Эти измерения подтвердили его статус как самой маленькой лошади в мире, рекорд, который остается неоспоримым.

Памукель отличается своим дружелюбием и открытостью, не опасаясь больших лошадей или людей. Его неразлучный друг, местный кот по имени Робин, всегда рядом. Они делят не только компанию друг друга, но и еду из одной миски, становясь примером невероятной дружбы между разными видами.

Самый маленький пони в мире: как выглядит 50-сантиметровый конь - фото 3

Такая история не только восхищает воображение, но и напоминает нам об огромном потенциале, который может быть замаскирован в самых маленьких представителях этого мира. Памукель – символ того, что независимо от размера, каждое существо может совершить большие поступки.

Напомним, что среди разнообразных пород собак, отличающихся своей красотой, умом и дружелюбием, есть те, стоимость которых превышает стоимость роскошных автомобилей или элитной недвижимости. Рассматривая мировой рынок домашних питомцев, нельзя не обратить внимание на особых представителей – собак, чья стоимость поражает воображение.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/16055
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