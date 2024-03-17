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Самые смертоносные войны в истории человечества

Во время какой войны погибло больше всего людей. Какие военные конфликты привели к наибольшему количеству потерь.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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По некоторым подсчетам в истории человечества произошло по меньшей мере три тысячи войн, в которых погибло около миллиарда человек. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 войн с наибольшими потерями, вызванными прямым или косвенным влиянием войны. В эти цифры входят смерти военных, а также гражданского населения, в том числе погибших из-за голода, болезней, эпидемий и других факторов, вызванных войной.

Самые смертоносные войны в истории человечества

Кадр из фильма "Из соображений совести"

Самой смертоносной войной в истории человечества стала Вторая мировая война. С 1939 по 1945 год погибло 70-80 млн человек, что составило 3% всего населения планеты по состоянию на 1940 год. Потери среди военных оцениваются в 21-25 млн, в том числе 5 млн военных погибших в плену. Остальные потери – это погибшее гражданское население, в частности из-за голода и болезней, связанных с войной. За время Второй мировой войны погибло 8-10 млн украинцев, что составляет четверть того населения Украины.

Вторая по количеству жертв война произошла в третьем веке на территории современного Китая. После распада империи Хань из нее образовались меньшие части, в том числе три сильнейших Вэй, Шу и У, которые начали воевать друг против друга. Война трех царств продолжалась с 220 по 280 год и закончилась объединением Китая новой династией Цзинь. Общая перепись населения после "объединения" трех царств показала, что численность страны составляет 16 млн человек. Эта цифра оказалась на 40 млн меньше данных переписи в конце эпохи Хань, то есть перед началом Войны трех царств.

Третье место по человеческим потерям занимают монгольские завоевания – 30-40 млн погибших. В 1206 году основанная Чингисханом Монгольская империя более чем за 100 лет смогла расшириться на востоке к Тихому океану, а на западе к реке Дунай, имея под контролем около 20% всей суши.

10 самых смертоносных войн в истории человечества:

  • — Вторая мировая война (1939-1945 год) – 70-80 млн
  • — Война трех царств (220-280) – 36-40 млн
  • — Монгольские завоевания (1206-1337) – 30-40 млн
  • — Маньчжурское завоевание Китая (1618-1683) – 25 млн
  • — Тайпинское восстание (1850-1864) – 20-30 млн
  • — Первая мировая война (1914–1918) – 17-30 млн
  • — Японо-китайская война (1937–1945) – 15-22 млн
  • — Восстание Лушань (755-763) — 13-30 млн
  • — Дуганское восстание (1862-1877) — 8-20 млн
  • — Завоевание Тимура (1370-1405) — 8-17 млн

Таким образом, за 10 самых смертоносных войн в истории человечества погибло более 300 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по милитаризации.



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