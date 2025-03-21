Рок-н-ролльное шоу и тюрьма Алькатрас: что произошло в истории 21 марта

21 марта – день, вобравший в себя удивительное сочетание культурных революций, исторических перемен и технологических прорывов.

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21 марта 1952 года в Кливленде состоялось мероприятие, которое теперь признано первым крупным рок-н-ролльным шоу в истории: Moondog Coronation Ball. Благодаря массовой подделке билетов и, возможно, чрезмерному бронированию со стороны спонсоров происшествия, примерно от 20 000 до 25 000 посетителей пришли на событие, проходившее на арене вместимостью всего 10 000. Менее чем через час после начала представления огромная толпа прорвалась через ворота и полиция быстро вошла, чтобы остановить шоу почти сразу, как оно началось.

В этот день в 1963 году тюрьма Алькатрас в заливе Сан-Франциско закрывается и перемещает последних заключенных. На пике своего использования в 1950-х годах "Скала" или "американский остров дьявола" содержала более 200 заключенных в заведении строгого режима. Алькатрас остается иконой американских тюрем из-за суровых условий в нем и рекорда того, что его невозможно избежать.

Во имя избирательных прав афроамериканцев 3200 демонстрантов гражданских прав в Алабаме во главе с Мартином Лютером Кингом младшим 21 марта начали исторический марш от Сельмы до Монтгомери, столицы штата. Федерализованные национальные гвардейцы штата Алабама и агенты ФБР были готовы обеспечить безопасный проход для марша, дважды отмененный полицией штата Алабама на мосту Эдмунда Петтуса в Селме.

21 марта 2006 года соучредитель Twitter Джек Дорси прислал первый публичный твит, в котором было написано "просто настраиваю мой twttr" (тогда сервис еще назывался Twttr).

Напомним, портал "Комментарии" писал об интересных событиях 20 марта.



