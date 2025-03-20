Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками

Мода разных исторических эпох часто поражает своей экстравагантностью, и одной из ярких ее деталей стали огромные воротники со складками, которые носили европейцы в 16-17 веках. Эти эффектные аксессуары выполняли не только декоративную функцию, но были символом статуса и богатства.

Огромный воротник 16 века. Фото из открытых источников

Историк Эми Боингтон объясняет, что первоначально воротники были небольшими и практичными. Они защищали одежду от пятен еды и напитков. Но постепенно их размер и сложность дизайна росли, превращая их в главный модный атрибут того времени.

Воротники изготовляли из тонкого льняного батиста, который накрахмаливали, чтобы придать ему объемную форму. Сначала они были пришиты к верхней одежде, но впоследствии стали отдельными аксессуарами, которые завязывались сзади.

Большой воротник 17 века

Со временем роскошные накрахмаленные воротники стали не просто украшением, а указывали на высокий социальный статус владельца. Чем больше складок было на воротнике, тем богаче считался его владелец. Одной из популярных и модных форм воротника была "восьмерка", которую создавали с помощью конусообразного нагретого утюга. На изготовление такого воротника потребовалось много времени, ткани и денег, которые могли позволить только состоятельные люди.





Большой воротник 17 века

В начале 18 века мода изменилась и громоздкие круглые воротники уступили место более элегантным моделям, например стойкам из декольте. Хотя массовая мода давно отказалась от таких аксессуаров, подобные воротники все еще используются в традиционной одежде некоторых религиозных деятелей. Они являются частью официального наряда епископов в Церкви Дании и Церкви Фарерских островов, где они носятся во время богослужений.

Современный воротник у церковных деятелей

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