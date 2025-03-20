logo

BTC/USD

84965.82

ETH/USD

1968.37

LTC/USD

91.67

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками

Огромные воротники символизировали моду того времени, а также статус и богатство человека.

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мода разных исторических эпох часто поражает своей экстравагантностью, и одной из ярких ее деталей стали огромные воротники со складками, которые носили европейцы в 16-17 веках. Эти эффектные аксессуары выполняли не только декоративную функцию, но были символом статуса и богатства.

Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками

Огромный воротник 16 века. Фото из открытых источников

Историк Эми Боингтон объясняет, что первоначально воротники были небольшими и практичными. Они защищали одежду от пятен еды и напитков. Но постепенно их размер и сложность дизайна росли, превращая их в главный модный атрибут того времени.

Воротники изготовляли из тонкого льняного батиста, который накрахмаливали, чтобы придать ему объемную форму. Сначала они были пришиты к верхней одежде, но впоследствии стали отдельными аксессуарами, которые завязывались сзади.

Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками - фото 2

Большой воротник 17 века

Со временем роскошные накрахмаленные воротники стали не просто украшением, а указывали на высокий социальный статус владельца. Чем больше складок было на воротнике, тем богаче считался его владелец. Одной из популярных и модных форм воротника была "восьмерка", которую создавали с помощью конусообразного нагретого утюга. На изготовление такого воротника потребовалось много времени, ткани и денег, которые могли позволить только состоятельные люди.

Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками - фото 3

Большой воротник 17 века

В начале 18 века мода изменилась и громоздкие круглые воротники уступили место более элегантным моделям, например стойкам из декольте. Хотя массовая мода давно отказалась от таких аксессуаров, подобные воротники все еще используются в традиционной одежде некоторых религиозных деятелей. Они являются частью официального наряда епископов в Церкви Дании и Церкви Фарерских островов, где они носятся во время богослужений.

Почему люди несколько веков носили странные воротники со складками - фото 4

Современный воротник у церковных деятелей

Ранее портал "Комментарии" сообщал, стоит ли спать без одежды.

Также "Комментарии" писали о том, зачем панельные дома в СССР облагали плиткой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DCYt4x-oBWJ/
Теги:

Новости

Все новости