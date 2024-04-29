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От случайной находки до сокровища: пять кладов, обнаруженных дилетантами

Самые дорогие клады в истории, найденных любителями

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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История знает множество случаев, когда неожиданные находки обычными людьми приводили к открытию настоящих сокровищ. В этом обзоре мы рассмотрим 5 из самых знаменитых кладов, найденных людьми, далекими от археологии.

От случайной находки до сокровища: пять кладов, обнаруженных дилетантами

Самые дорогие клады в истории, найденных любителями

1. Сокровище Стаффордшира (Англия, 2009 год)

В июле 2009 года Терри Херберт, ищущий антиквариат с помощью металлоискателя, нашел на фермерских землях в Стаффордшире более 3,500 предметов, большинство из которых были выполнены из золота и серебра. Оценка этого клада, датированного периодом англосаксонского королевства, превысила 3.5 миллиона фунтов стерлингов.

От случайной находки до сокровища: пять кладов, обнаруженных дилетантами - фото 2

2. Клад Хоксне (Англия, 1992 год)

Эрик Лоус, пенсионер и любитель металлоискателя, обнаружил на поле в Саффолке клад, содержащий 15,234 римские монеты, сотни серебряных предметов и золотых украшений. Сегодня стоимость этого сокровища оценивается примерно в 1.75 миллиона фунтов.

От случайной находки до сокровища: пять кладов, обнаруженных дилетантами - фото 3

3. Сокровище Честер (США, 1981 год)

Эрик Лоус, проживающий в штате Нью-Джерси, в 1981 году обнаружил в своем саду медный горшок, наполненный испанскими золотыми и серебряными монетами XVIII века. Оценка клада составила около 2 миллионов долларов, что сделало его одним из самых дорогих кладов, найденных в США.

4. Клад Викингов на острове Гироу (Шотландия, 2007 год)

Дэвид Робертс, школьник и любитель истории, нашел на острове Гироу золотые и серебряные предметы времен викингов, включая драгоценные украшения и монеты. Этот клад, возраст которого превышает тысячу лет, был оценен более чем в 2 миллиона фунтов.

От случайной находки до сокровища: пять кладов, обнаруженных дилетантами - фото 4

5. Золото Чёрного лебедя (Атлантический океан, 2007 год)

Американская компания Odyssey Marine Exploration обнаружила на дне Атлантического океана клад из 500 тысяч серебряных и золотых монет кораблекрушения XVIII века. Стоимость клада была оценена примерно в 500 миллионов долларов, что делает его одним из самых ценных подводных кладов.

От случайной находки до сокровища: пять кладов, обнаруженных дилетантами - фото 5

Эти случаи показывают, как удача и любознательность могут привести к находкам, переписывающим историю и обогащающим культурное наследие человечества.



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