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Неожиданные вещи, названные в честь людей

Дизель, фуксия, джакузи, пилатес – все эти слова объединяет то, что они названы в честь людей.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Вы задумывались откуда происходит слово Bluetooth, пилатес, шрапнель, макадамия и десятки других. Верьте или нет, но все эти вещи получили свои имена в честь людей, которые их изобрели или вдохновили энтузиастов на создание чего-нибудь нового. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Stars Insider.

Неожиданные вещи, названные в честь людей

Вещи, названные в честь людей

Саксофон

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 2


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Один из самых популярных духовых инструментов в мире был изобретен в 1840-х годах. За этим стоял бельгийский музыкант Антуан-Жозеф Сакс, от фамилии которого и получил название музыкальный инструмент.

Кубик Рубика

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 3

Одна из известнейших головоломок мира была изобретена в 1974 году. Ее автором стал венгерский архитектор Эрно Рубик. В настоящее время во всем мире продано более 350 млн кубиков Рубика.

Орех макадамия

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 4

Орех макадамии был назван в честь шотландско-австралийского химика Джона Макадама в 1857 году.

Шрапнель

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 5

Генерал-лейтенант британской армии Генри Шрапнель приступил к разработке нового типа боеприпасов в 1784 году. Впервые использование шрапнели было зафиксировано в 1804 году. Сам термин часто применяется к осколкам от артиллерийских снарядов и других снарядов.

Bluetooth

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 6

Технология Bluetooth получила свое название от датского монарха 10-го века по имени Гаральд "Bluetooth" Гормссон. Свое прозвище он получил за больной зуб, у которого была синяя окраска. (Bluetooth – синий зуб).

Дизельный двигатель

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 7

Немецкий изобретатель и инженер-механик Рудольф Дизель в конце XIX века изобрел дизельный двигатель, сжигающий дизельное топливо. Оба названы в его честь.

Пилатес

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 8

Тренер Джозефа Пилатеса изобрёл комплекс физических упражнений, которые со временем получили его имя.

Фуксия

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 9

Немецкий врач и ботаник Леонгарт Фукс назвал цветочное растение фуксией. Также существует ярко-пурпурный цвет фуксии.

Джакузи

Неожиданные вещи, названные в честь людей - фото 10

Итало-американский изобретатель Кандидо Джакузи изобрел насос, который можно использовать в ванне для гидротерапии. Таким образом, мужчина создал джакузи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом молодом миллиардере в мире.

Также "Комментарии" писал об ученых, создавших астероид, способный уничтожить человечество.



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Источник: https://www.starsinsider.com/lifestyle/516457/things-you-had-no-idea-were-named-after-people
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