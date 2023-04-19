Неожиданные вещи, названные в честь людей

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Slava Kot
Вы задумывались откуда происходит слово Bluetooth, пилатес, шрапнель, макадамия и десятки других. Верьте или нет, но все эти вещи получили свои имена в честь людей, которые их изобрели или вдохновили энтузиастов на создание чего-нибудь нового. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Stars Insider.
Вещи, названные в честь людей
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Один из самых популярных духовых инструментов в мире был изобретен в 1840-х годах. За этим стоял бельгийский музыкант Антуан-Жозеф Сакс, от фамилии которого и получил название музыкальный инструмент.
Одна из известнейших головоломок мира была изобретена в 1974 году. Ее автором стал венгерский архитектор Эрно Рубик. В настоящее время во всем мире продано более 350 млн кубиков Рубика.
Орех макадамии был назван в честь шотландско-австралийского химика Джона Макадама в 1857 году.
Генерал-лейтенант британской армии Генри Шрапнель приступил к разработке нового типа боеприпасов в 1784 году. Впервые использование шрапнели было зафиксировано в 1804 году. Сам термин часто применяется к осколкам от артиллерийских снарядов и других снарядов.
Технология Bluetooth получила свое название от датского монарха 10-го века по имени Гаральд "Bluetooth" Гормссон. Свое прозвище он получил за больной зуб, у которого была синяя окраска. (Bluetooth – синий зуб).
Немецкий изобретатель и инженер-механик Рудольф Дизель в конце XIX века изобрел дизельный двигатель, сжигающий дизельное топливо. Оба названы в его честь.
Тренер Джозефа Пилатеса изобрёл комплекс физических упражнений, которые со временем получили его имя.
Немецкий врач и ботаник Леонгарт Фукс назвал цветочное растение фуксией. Также существует ярко-пурпурный цвет фуксии.
Итало-американский изобретатель Кандидо Джакузи изобрел насос, который можно использовать в ванне для гидротерапии. Таким образом, мужчина создал джакузи.
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