Неожиданные вещи, названные в честь людей

Вы задумывались откуда происходит слово Bluetooth, пилатес, шрапнель, макадамия и десятки других. Верьте или нет, но все эти вещи получили свои имена в честь людей, которые их изобрели или вдохновили энтузиастов на создание чего-нибудь нового. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Stars Insider.

Вещи, названные в честь людей

Саксофон





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Один из самых популярных духовых инструментов в мире был изобретен в 1840-х годах. За этим стоял бельгийский музыкант Антуан-Жозеф Сакс, от фамилии которого и получил название музыкальный инструмент.

Кубик Рубика





Одна из известнейших головоломок мира была изобретена в 1974 году. Ее автором стал венгерский архитектор Эрно Рубик. В настоящее время во всем мире продано более 350 млн кубиков Рубика.

Орех макадамия





Орех макадамии был назван в честь шотландско-австралийского химика Джона Макадама в 1857 году.

Шрапнель





Генерал-лейтенант британской армии Генри Шрапнель приступил к разработке нового типа боеприпасов в 1784 году. Впервые использование шрапнели было зафиксировано в 1804 году. Сам термин часто применяется к осколкам от артиллерийских снарядов и других снарядов.



Bluetooth





Технология Bluetooth получила свое название от датского монарха 10-го века по имени Гаральд "Bluetooth" Гормссон. Свое прозвище он получил за больной зуб, у которого была синяя окраска. (Bluetooth – синий зуб).

Дизельный двигатель





Немецкий изобретатель и инженер-механик Рудольф Дизель в конце XIX века изобрел дизельный двигатель, сжигающий дизельное топливо. Оба названы в его честь.

Пилатес





Тренер Джозефа Пилатеса изобрёл комплекс физических упражнений, которые со временем получили его имя.

Фуксия





Немецкий врач и ботаник Леонгарт Фукс назвал цветочное растение фуксией. Также существует ярко-пурпурный цвет фуксии.

Джакузи





Итало-американский изобретатель Кандидо Джакузи изобрел насос, который можно использовать в ванне для гидротерапии. Таким образом, мужчина создал джакузи.

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