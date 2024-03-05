Международный женский день 8 марта: факты о происхождении праздника, которые вы не знали

Перед полномасштабной войной в Украине Международный женский день 8 марта был одним из самых любимых и широко отмечаемых. И это несмотря на изменения в его смысле: из идеологического признания женщин-тружениц и активисток он превратился в праздник любви и семейных ценностей. Вне постсоветского пространства этот праздник менее распространен, хотя о нем слышали многие, и он признан ООН как знаковая дата.

Кто и как придумал 8 марта Международный женский день

Но для чего создавался этот день, и почему выбрали 8 марта? Это праздник или скорее акция протеста? Кто стоял у истоков его создания и о чем он на самом деле? Портал "Комментарии" нашел ответы на эти вопросы.





Как возник праздник 8 марта кратко

Праздник 8 марта вырос из трудового движения и имеет свои корни в американской истории. В 1908 году в Нью-Йорке 15 тысяч женщин вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, повышения зарплат и права голоса (которое, в большинстве штатов, было предоставлено женщинам только в 1920 году с принятием 19-й поправки к Конституции США). На следующий год Американская социалистическая партия предложила провести последнее воскресенье февраля Днем трудящихся женщин.

В августе 1910 года на конференции в Копенгагене известная представительница германской социал-демократии, Клара Цеткин, предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Эту идею поддержали почти сто участниц из 17 стран, единогласно высказавших свою поддержку. В 1911 году в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии было проведено первое празднование этого дня.

На Международной конференции женщин-социалисток в 1910 году в Копенгагене было принято решение отмечать Международный женский день, который позднее был связан с годовщиной демонстрации рабочих текстильной промышленности в Нью-Йорке 8 марта 1857 года, благодаря предложению Цеткин.







Как Клара Цеткин и Роза Люксембург придумали 8 марта?

Клара Цеткин и Роза Люксембург не придумали 8 марта как праздник. Идея проведения Международного женского дня возникла на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. Конференция была организована Международным социалистическим бюро, и Цеткин была одной из инициаторов этой идеи.

Клара Цеткин предложила установить Международный женский день, который был бы посвящен борьбе за женское равенство и эмансипацию. Это решение было принято на конференции в 1910 году, и позднее выбрана дата для отмечания этого события — 8 марта.

Таким образом, Клара Цеткин сыграла ключевую роль в предложении и внедрении идеи Международного женского дня, который позднее стал отмечаться во многих странах мира. Роза Люксембург также была выдающейся фигурой в истории социалистического движения, но ей не приписывается прямого вклада в создание этого праздника.

В 1975 году Генассамблея ООН объявила 8 марта днем, посвященным достижениям женщин и протестам против неравноправия.





Есть ли цвета-символы у 8 марта?

Цвета 8 марта существуют. Они — фиолетовый (или пурпурный), зеленый и белый. Предложены как символ борьбы за равноправие Женским социально-политическим союзом Британии в 1908 году. Пурпурный символизирует справедливость и достоинство, зеленый — надежду, белый — чистоту.









Как отмечают 8 марта в разных странах

Обычно в Украине 8 марта — выходной, но не в этом году. Женщинам дарят подарки и цветы за несколько дней до праздника, что приводит к удвоению продаж. В Китае женщины работают в этот день — четыре часа вместо восьми, но это рекомендация, а не закон, и не все работодатели следуют ей.

В Италии 8 марта принято дарить цветы мимозы, традиция, зародившаяся в Риме после Второй мировой войны. В США март считается месяцем истории женщин, и каждый год президент выступает с заявлением, высказывая признание и благодарность американским женщинам.

Что касается характера праздника, организаторы выбрали для него девиз #ChooseToChallenge ("Выбери вызов") в 2021 году. Идея заключается в том, что мир бросает вызовы, и каждый человек несет личную ответственность за свой выбор. "Мы все можем принять вызов и громко заявить о гендерных предрассудках и неравенстве. Мы все можем отыскивать и прославлять женские достижения. Мы можем общими усилиями создавать более справедливый мир", — говорится в заявлении организаторов.

Таким образом, Международный женский день (8 марта) празднуется во всем мире и посвящен достижениям женщин независимо от национальных, языковых, культурных, экономических и политических различий.







Зачем нужно 8 марта?

Организаторы празднования утверждают, что "Гендерное равенство не будет достигнуто еще сто лет", и добавляют, что ни один из нас, скорее всего, не доживет до этого момента, в соответствующем заявлении. Согласно данным программы "ООН-женщины", пандемия коронавируса стерла с лица земли 25 лет борьбы за гендерное равенство. Локдауны вынудили женщин по всему миру брать на себя больше домашних обязанностей, что привело к утрате карьерных и образовательных возможностей.

Женщины, несмотря на все трудности, продолжают выходить на улицы в знак протеста за свои права, но не всегда такие акции проходят мирно. Например, в Пакистане демонстрации в нескольких городах сопровождались угрозами насилия и уголовным преследованием. В Мехико мирный митинг, насчитывавший 80 тысяч участников и направленный против насилия над женщинами, завершился столкновениями с полицией. Протестующие начали метать в сторону силовиков бутылки с бензином, что вылилось в применение слезоточивого газа со стороны полиции и травмирование более 60 человек.

Последние годы были отмечены прогрессом в области женского равноправия, а движение за него получило новый импульс. В США Камала Харрис стала первой вице-президенткой, представляющей цветное население. В 2019 году в Финляндии сформировалось правительство с пятью женщинами на ведущих постах. В Северной Ирландии легализовали аборты, Судан отменил закон, регламентирующий одежду и поведение женщин на публике, а в 2024 году Франция стала первой страной, официально включившей право женщин на аборт в свою Конституцию.

Кроме того, движение #MeToo, возникшее в 2017 году, продолжает оставаться важным элементом в борьбе против неприемлемого сексуального домогательства и привело к осуждению нескольких виновных.