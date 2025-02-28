Кровавые следы: самые опасные серийные убийцы мира и их жуткие истории

Мир помнит имена тех, чьи преступления поражают воображение и оставляют глубокий след в истории. Серийные убийцы, чьи действия шокировали общество, стали символами ужаса и безжалостности. Их жуткие истории убийств до сих пор вызывают тревогу и обсуждение.

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1. Андрей Чикатило: советский "Джек-потрошитель"

Андрей Чикатило, известный как советский "Джек-потрошитель", был одним из самых известных серийных убийц XX века. С 1978 по 1990 он убил от 53 до 65 человек, среди которых были 21 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек от 9 до 17 лет и 17 взрослых женщин. Его преступления потрясли Советский Союз, и после ареста он был казнен в 1994 году.

2. Тед Банди: американский серийный убийца

Тед Банди был американским серийным убийцей, действовавшим в 1970-х годах. Он убил не менее 30 женщин, хотя реальное количество жертв может быть значительно больше. Банди был известен своей харизмой и способностью манипулировать людьми, что позволяло ему привлекать жертв. Он был осужден и казнен в 1989 году.

3. Михаил Попков: русский "Вурдалака"

Михаил Попков, известный как "Волкулака" или "Ангарский маньяк", является одним из самых жестоких серийных убийц России. Между 1992 и 2010 годами он убил 83 женщины, хотя сам признался в 86 убийствах. Попков был бывшим полицейским, что позволяло ему избегать задержания в течение длительного времени. Он был приговорен к пожизненному заключению.

4. Нильс Хегель: немецкий медбрат-убийца

Нильс Хегель, немецкий медбрат, является одним из самых жестоких серийных убийц в медицинской сфере. Между 2000 и 2005 годами он убил минимум 85 пациентов, вводя им смертельные дозы лекарства. Его преступления были обнаружены только после того, как он был пойман с поличным. Хегель был приговорен к пожизненному заключению.

5. Педро Алонсо Лопес: "Монстр из Анд"

Педро Алонсо Лопес, известный как "Монстр из Анд", является колумбийским серийным убийцей, убившим по меньшей мере 110 девочек в Колумбии, Эквадоре и Перу. Его преступления были обнаружены после того, как он был арестован за другие преступления. Лопес был приговорен к пожизненному заключению, но вышел на свободу после 14 лет заключения.

6. Джон Уэйн Гейси: американский "Клоун-убийца"

Джон Уэйн Гейси, известный как "Клоун-убийца", был американским серийным убийцей, убившим по меньшей мере 33 подростков и молодых мужчин в 1970-х годах. Он работал клоуном на детских вечеринках, что позволяло ему привлекать жертв. Гейси был осужден и казнен в 1994 году.

7. Роберт Пиктон: канадский фермер-убийца

Роберт Пиктон, канадский фермер, является одним из самых жестоких серийных убийц Канады. Между 1995 и 2002 годами он убил по меньшей мере 49 женщин, большинство из которых были проститутками из Ванкувера. Пиктон заманивал жертв на свою ферму, где убивал их и издевался над их телами. Он был приговорен к пожизненному заключению.

8. Беверли Аллитт: британская медсестра-убийца

Беверли Аллитт, британская медсестра, является одной из немногих женщин, осужденных за серийные убийства. Между 1991 и 1993 годами она убила 4 детей и пыталась убить еще 3, вводя им смертельные дозы инсулина. Ее преступления были обнаружены после того, как она была поймана с поличным. Аллитт была приговорена к пожизненному заключению.