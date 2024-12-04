Кровавая графиня Елизавета Батори: самая жестокая женщина убийца в истории

Венгерская графиня Елизавета Батори, жившая в 16 и начале 17 века, считается одной из самых известных женщин-убийц в истории. Ее имя ассоциируется с устрашающими историями о жестоких убийствах, пытках и кровавых ритуалах. Из-за сообщений об ужасных преступлениях, Елизавету Батори называли "Кровавой графиней" и "вампиркой".

Кадр из фильма "Батори"

Елизавета Батори родилась в 1560 году в северо-восточной части Венгрии, вблизи границы с Украиной. Она принадлежала к одной из самых влиятельных королевских семей и была племянницей польского короля, великого князя литовского и Русского Стефана Батория. В 15 лет Елизавета вышла замуж за венгерского военачальника Ференца Надашди, с которым поселилась в замке Чахтице в современной Словакии.

После смерти мужа Елизавета осталась владелицей значительных земель и влияния. В этот период начали распространяться слухи о ее преступлениях. По легендам, служанка случайно дернула за волосы графиню, а та ее жестоко избила. На руках вельможи осталась кровь, и как показалось Батори, после этого ее руки стали нежнее и младше.

Как указывают показания тех времен, после этого случая, Елизавета Батори заманивала девушек в свой замок, обещая им работу. Там она их подвергала ужасным пыткам и убивала. По легендам, графиня верила, что купание в крови девушек поможет ей сберечь молодость и красоту. В общей сложности Елизавету обвиняли в убийстве более 600 человек. А Книга рекордов Гиннеса назвала Елизавету Батори наиболее плодотворной женщиной-убийцей.

Елизавета Батори

В 1610 году король Венгрии Матвей II приказал расследовать скандальные действия графини. В результате расследования Батори арестовали. Хотя ее подельников казнили, саму графиню из-за ее знатного происхождения не подвергли смертной казни. Она провела остальную жизнь в тюрьме замка Чахтице, где умерла в 1614 году.

Несмотря на суд и заявления об убийстве более 600 женщин некоторые современные исследователи считают их преувеличенными. По их словам, Батори не была более жестока, чем другие дворяне того времени, но, вероятно, ее репутацию могли испортить политические враги, стремившиеся завладеть ее имениями и землями.

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