Как праздновали Новый год в Украине 100 лет назад: удивляющие традиции

Новогодние праздники – время магии, традиций и семейного уюта. Но каковы были эти дни для наших предков 100 лет назад? В период больших исторических изменений и борьбы за независимость украинцы сохраняли свои обычаи, добавляя новые элементы под влиянием времени. Давайте окунемся в атмосферу новогодних праздников начала ХХ века и узнаем, как их отмечали в Украине.

Новогодние праздники в Украине 1920-х годов

В начале ХХ века Украина переживала непростые времена. После Первой мировой войны, революций и борьбы за независимость страна оказалась в составе Советского Союза. Эти события сказались и на праздничных традициях. До 1920-х годов Новый год еще не являлся таким масштабным праздником, как сейчас, поскольку Рождество оставалось главным событием зимнего цикла.

В украинских селах традиционно встречали Новый год по старому стилю — 14 января, то есть на праздник Василия. Основным событием были вечерницы, где молодежь пела колядки, щедровала и желала благополучия хозяевам. В то же время в городах, особенно среди интеллигенции, начинала формироваться традиция празднования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. Эта традиция пришла из Европы и была популярна среди богатых слоев населения.

Елка как символ Нового года

Рождественская елка появилась в Украине еще в XIX веке, но к 1920-м годам она была скорее элементом празднования Рождества, а не Нового года. В условиях советской власти празднование Рождества постепенно вытеснялось, а елка стала частью новогодних традиций. В селах елку часто заменяли дедушкой — символом благосостояния и урожая, но в городах искусственные или натуральные деревья украшали свечами, бумажными игрушками и даже фруктами.

Однако в 1920-х — 1930-х годах советские власти временно запретили празднование как Рождества, так и Нового года. Лишь в конце 1930-х елка вернулась как "новогоднее дерево", что стало символом нового, советского формата праздника.

Праздничный стол: простота и символизм

Для большинства украинцев того времени новогодний стол был достаточно скромным. В селах готовили кутью, вареники, пироги и компот, которые оставались на столе еще с Рождества. Считалось, что блюда приносят счастье и благополучие в новом году. В городах хозяйки пытались разнообразить меню, добавляя европейские блюда: салаты, запеченное мясо, торты.

Среди традиций была символика блюд. Например, каждый пытался съесть хотя бы ложку кутьи, чтобы обеспечить изобилие в новом году. В некоторых регионах также оставляли немного пищи для духов предков – как благодарность за защиту и благословение.

Развлечения и приметы

Новогодняя ночь для украинцев всегда была временем магии. Гадания на судьбу, погоду и брак были неотъемлемой частью праздника. Молодежь думала на свечах, зерне или воде, пытаясь предсказать свое будущее. В сельских местностях хозяева выходили в поле, чтобы посеять горсть зерна и загадать урожайный год.

Еще одной популярной традицией было "посевание". Ребята заходили в дома со специально подготовленными стихами и осыпали хозяев зерном, желая счастья, здоровья и изобилия. Этот обычай сохранился по сей день, хотя теперь его проводят 14 января.

Мода на праздничную одежду

Праздничная одежда также имела свое значение. Женщины одевали лучшие вышиванки, украшения и бусы. Мужчины выбирали праздничные сорочки, иногда добавляли элементы европейской моды, особенно в городах. В некоторых регионах к новогодней ночи шили новую одежду, веря, что это принесет удачу.

Как праздновали дети

Для детей празднование Нового года было особенным. Им рассказывали сказки, дарили мелкие подарки или сладости. В семьях с изобилием могли подарить новую игрушку или книгу. Елка, украшенная конфетами, всегда была для малышей источником радости.

Несмотря на трудности, празднование Нового года в Украине 100 лет назад объединяло в себе старинные традиции и новые влияния. Многие из них сохранились по сей день, хотя и претерпели изменения. От дедушки до елки, от простых деревенских вечерниц до городских балов — эти традиции являются частью нашей истории, которую важно помнить и передавать следующим поколениям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Рождество – это не только время семейных празднований, подарков и традиционных блюд, но и повод узнать о необычных обычаях в разных уголках мира. В то время как украинский сочельник включает 12 блюд, сено под скатертью, кутью, вертеп и колядование, традиции других стран удивляют настолько, что могут даже показаться вымышленными.