Кафедральный собор Нотр-Дам и другие достопримечательности Амьена

Амьен — город, который хранит в себе следы древней истории, оживленное культурное наследие и очаровательные архитектурные памятники. Расположенный на берегах реки Соммы, этот город предлагает путешественникам погружение в прошлое и настоящее Франции.



Городские Ориентиры

Река Сомма протекает через центр Амьена, разделяя его на южный и северный берега. На южном берегу находятся железнодорожный вокзал, собор, туристический офис, музеи и торговые центры, наиболее насыщенные магазинами на улице rue des Vergeaux. Средневековый квартал Сен-Лё, который находится на северном берегу, предлагает уникальный опыт для тех, кто хочет почувствовать дух прошлых эпох. Площадь Gambetta, от которой начинается rue des Vergeaux, находится к юго-западу от собора, и это одно из ключевых мест города.

Амьен: жемчужина французской истории и культуры

Туристический Офис

Туристический офис Амьена расположен по адресу: 6 bis, rue Dusevel. Здесь можно получить всю необходимую информацию для планирования вашего визита и наслаждения местными достопримечательностями.





История Амьена

История Амьена уходит корнями в палеолитическую эпоху, когда в пригороде города, в Сен-Ашеле, были обнаружены артефакты ашельской культуры. Во времена Римской империи на месте современного Амьена существовало небольшое поселение Самаробрива, населявшееся галльскими племенами амбиан. Римляне чеканили здесь монеты еще в I веке до н.э. В IV веке римский воин Мартин, позднее ставший святым Мартином, подарил часть своего плаща замерзающему бродяге, что стало знаковым событием для города.

В V—VI веках Амьен был завоеван франками. Меровинг, первый из династии, был коронован в Амьене. Город пережил множество нашествий и разрушений, включая нападения норманнов в 859 и 882 годах. В Средние века Амьен стал важным центром текстильного производства, особенно благодаря амьенскому бархату, который считался лучшим в мире.

В XIX веке город развивался в контексте промышленной революции. В 1848 году первая железная дорога прошла через Амьен, соединяя его с Булонью-сюр-Мер. В XX веке Амьен пострадал в обеих мировых войнах, но каждая битва оставила свой след в истории города.

Кафедральный Собор Нотр-Дам

Одной из главных достопримечательностей Амьена является кафедральный собор Нотр-Дам, расположенный на площади Notre-Dame. Этот готический собор, строительство которого началось в 1220 году, является одним из самых больших и красивых во Франции. Его высота достигает 43 метров, а длина — 145 метров. Особенностью собора является его западный фасад, украшенный скульптурами святых и Христа, а также витраж "Роза морей". Внутри собора можно увидеть лабиринт из черных и белых камней и богато украшенные капеллы, где похоронены епископы.





Кварталы Амьена

Амьен можно разделить на несколько уникальных кварталов. Сен-Лё, расположенный к северу от центра города, привлекает туристов своими многочисленными каналами, напоминающими Венецию. В 1990-х годах этот квартал был обновлен и теперь является популярной туристической зоной с ресторанами и дискотеками. Квартал Сен-Морис, расположенный к востоку от центра, представляет собой индустриальную зону, где проживает рабочий класс. Квартал Henriville был построен в XIX веке и характеризуется богатыми домами буржуазии. Здесь находится дом Жюль Верна, который превратился в музей писателя.

Наследие Жюля Верна

Центр наследия Жюля Верна расположен по адресу: 2, rue Charles Dubois. Этот дом с башенками, где Верн прожил 20 лет, предлагает уникальную выставку, посвященную жизни и творчеству писателя. Неподалеку установлен памятник Верну, а механический слон, участвующий в парадах, чтит память знаменитого писателя.

Ортилоннаж

Садоводство или ортилоннаж — это уникальная черта Амьена. Местные крестьяне в Средние века преобразовали пойменные луга и болотистые берега Соммы в плодородные земли, прорезанные дренажными каналами. Сегодня эти живописные огороды и фруктовые сады сменились парками и клумбами, а фермерские хозяйства превратились в дачи. С апреля по октябрь можно совершить часовую прогулку на катере по каналам ортилоннажа, отправляясь с причала на bd de Alsace-Lorraine.





Амьен — это не просто город, это живая история, запечатленная в его улицах, зданиях и культурных традициях. Прогуливаясь по его живописным кварталам, вы ощущаете дух средневековья и одновременно видите современную динамику. Амьен предлагает уникальное путешествие через века, начиная с древних поселений и заканчивая новейшими достижениями архитектуры и искусства.