Изучай историю: ТОП-10 самых популярных украинских фильмов о казаках

Собрали 10 фильмов про украинских казаков, которые раскрывают и показывают значимый эпизод украинской истории. В нашей подборке есть такие шедевры, как польский экшн "Огнем и мечом", украинская комедия "Пропавшая грамота", фантастическая драма "Молитва за гетьмана Мазепу" и современный фильм-сказка "Адская хоругвь, или Рождество казацкое".







Богдан Хмельницкий





Режиссер: Игорь Савченко

Историческая драма, 1941

Действие происходит в 1648 году, когда Украина находится под влиянием Речи Посполитой. Сложная ситуация заставляет казаков призвать гетьмана Богдана Хмельницкого против польской шляхты. Этот фильм выполнял свои пропагандистские функции в период гитлеровско-сталинского раздела Европы и стал одним из редких советских фильмов, затрагивающих тему казачества.





Пропавшая грамота





Режиссер: Борис Ивченко

Комедия, 1972

Этот фильм о казаках выделяется своим необычным юмористическим подходом. Снятая в 1972 году, картина долгое время оставалась без своего зрителя. Основанная на рассказе Гоголя, нам показали историю о приключениях казака Василия, который должен доставить грамоту от гетьмана российской царице.





Гетманские клейноды

Режиссер: Леонид Осыка

Историческая драма, 1993

Этот фильм, основанный на повести Богдана Лепкого "Крутиж", рассказывает о борьбе за гетманские клейноды после смерти Богдана Хмельницкого. Режиссер Леонид Осыка особенно внимательно передал детали, аутентичность сооружений и костюмов того времени, создав убедительную историческую драму.





Огнем и мечом





Режиссер: Ежи Гоффман

Историческая драма, 1999

В XVII веке в Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого происходят восстания запорожских казаков. Фильм описывает любовь шляхтича Яна Скшетульського и Елены Курцевич на фоне военных событий. "Огнем и мечом" стал вторым в списке самых дорогих польских фильмов.





Черная Рада





Режиссер: Николай Засеев-Руденко

Историческая драма, 2002

Прежде чем "Черная Рада" стала полнометражным фильмом длительностью 2,5 часа, это был телесериал, который впервые выходил на экраны телевидения в 2000 году. Задумка у режиссера Николая Засеева-Руденко возникла еще в 1997 году. Фильм тесно связан с оригинальной версией романа Пантелеймона Кулиша и рассказывает о событиях в сложный период украинской истории — времена Руины. Смерть Богдана Хмельницкого ведет к борьбе за гетьманскую власть между Якимом Сомко и Иваном Брюховецким, а политические интриги, предательства и неожиданные союзы ведут к высшей точке — Черной Раде 1663 года.





Молитва за гетмана Мазепу

Режиссер: Юрий Ильенко

Историческая драма, 2002

Этот фильм основан на фантасмагорических снах истории, рассказывая о кровавом пире трех великих призраков европейской культуры: Петра I, Карла XII и Гетьмана Мазепы на поле Полтавской битвы 1709 года. Премьера состоялась на 52-м Берлинском кинофестивале в 2002 году. Фильм вызвал интерес не только своей исторической сюжетной линией, но и внесением улучшений в звук и добавлением комментариев режиссера, рассказывающих об историческом контексте и создании фильма. Лариса Брюховецкая охарактеризовала этот фильм как "ленту, претендующую на создание мифологии", а The Washington Post подчеркнул, что фильм начинает национальный диалог о том, что значит быть украинцем в стране, ставшей независимой всего 11 лет назад.





Мамай





Режиссер: Олесь Санин

Драма, 2003

"Мамай" — украинско-крымскотатарская версия Ромео и Джульетты. Фильм рассказывает о казаке-беглеце, влюбившемся в красивую крымскотатарскую женщину, которая спасла его от смерти. Олесь Санин, режиссер фильма, использовал два народных предания — украинскую думу "О трех братьях азовских" и крымскотатарское сказание "Песня дервиша о доблестных мамлюках" в качестве основы для сюжета. Съемки продолжались всего 24 дня, и в 2003 году фильм был представлен на премию Оскар в категории "Лучший художественный фильм на иностранном языке", став вторым украинским кинопроизведением, выдвинутым на Оскар.





Богдан-Зиновий Хмельницкий

Режиссер: Николай Мащенко

Историческая драма, 2006

Эпический фильм "Богдан-Зиновий Хмельницкий" снимали семь лет. Изначально задумывавшийся как 24-серийный сериал, проект начал свой путь с выпуска первой серии "Збараж", которая была представлена в 2002 году на МКФ "Молодость". Из-за финансовых трудностей идея сериала была отменена, и вместо него был смонтирован односерийный фильм. Этот фильм также фокусируется на гетьмане Богдане Хмельницком во время Национально-освободительной войны украинского народа против польской шляхты. Кроме исторических событий, внимание уделяется личной жизни Богдана Хмельницкого, его любви и изменам в отношениях с Матреной Чаплынской.





Адская хоругвь, или Рождество казачье

Режиссер: Михаил Костров

Мистика, 2019

Козаки многие годы защищали украинский народ, и поэтому все их грехи прощаются, и ни одной казацкой души нет в аду. Однако Дьявол решает изменить этот порядок и заключает пари с апостолом Петром. Ему хочется поймать и удержать у себя самого лучшего и самого смелого казака по имени Семен к Рождеству. Но как справиться с парнем, который не поддается дьявольским искушениям и угрозам? Фильм представляет собой необычный симбиоз времен Запорожской Сечи и фэнтезийного сюжета, что делает его уникальным в контексте кинематографии о казачестве.





Толока





Режиссер: Михаил Ильенко

Историческая драма, 2020

Фильм "Толока", под режиссурой Михаила Ильенко, раскрывает традиционный украинский подход к строительству дома, привлекая родственников, соседей и даже все село. Главная героиня на протяжении всего сюжета сталкивается с различными трудностями, которые разрушают ее дом, но, на подобие многих поколений украинцев, она настойчиво поднимает его из руин. Время жизни украинской хаты короткое — от одной войны до другой. Благодаря толоке у Катерины есть место, где она встречает своего долгожданного любимого. Традиция толоки делает каждую украинскую хату не просто жилищем, а центром общины, и никогда не дает ей оказаться "на краю". "Толока" не только экранизация баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості", но и пересказ 400-летней украинской истории в форме сюрреалистической притчи. Идея фильма зародилась в умах создателей еще в 1960-х годах, но только в 2013 году начались съемки, и лишь в 2020 году картина увидела свет.