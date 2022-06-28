Исторические фото: как принимали Конституцию





Новый документ в соответствии с результатами голосования был принят и введен в действие с 28 июня 1996 года. Новая Конституция упразднила действие Конституционного договора от 8 июня 1995 года и Конституции УССР от 20 апреля 1978 года.









В парламенте были представлены следующие политические партии: Коммунистическая партия Украины, Народный Рух Украины, Крестьянская партия Украины, Социалистическая партия Украины, Украинская республиканская партия, Конгресс украинских националистов, Партия труда, Партия демократического возрождения Украины, Гражданский конгресс Украины, Демократическая партия Украины, Социал-демократическая партия Украины, Украинская консервативная республиканская партия, Украинская национальная ассамблея, Христианско-демократия экономического возрождения Крыма Подписал закон "О принятии Конституции и введении ее в действие" №254/96-ВР от 28 июня 1996 года Леонид Кучма.

