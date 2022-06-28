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Исторические фото: как принимали Конституцию

28 июня – День Конституции Украины

сегодня, 15:51
Автор:

Козлова Альбіна
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26 лет назад, в июне 1996 года, Верховная Рада независимой Украины голосовала за законопроект о принятии Конституции Украины. Под председательством Александра Мороза, спикера парламента, депутаты второго созыва голосовали за статьи и главы Основного Закона.

Исторические фото: как принимали Конституцию

фото википедия

Дебаты и события в зале зафиксировал корреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.

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Исторические фото: как принимали Конституцию - фото 3
Исторические фото: как принимали Конституцию - фото 4
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Новый документ в соответствии с результатами голосования был принят и введен в действие с 28 июня 1996 года. Новая Конституция упразднила действие Конституционного договора от 8 июня 1995 года и Конституции УССР от 20 апреля 1978 года.


В парламенте были представлены следующие политические партии: Коммунистическая партия Украины, Народный Рух Украины, Крестьянская партия Украины, Социалистическая партия Украины, Украинская республиканская партия, Конгресс украинских националистов, Партия труда, Партия демократического возрождения Украины, Гражданский конгресс Украины, Демократическая партия Украины, Социал-демократическая партия Украины, Украинская консервативная республиканская партия, Украинская национальная ассамблея, Христианско-демократия экономического возрождения Крыма

Подписал закон "О принятии Конституции и введении ее в действие" №254/96-ВР от 28 июня 1996 года Леонид Кучма.

Как писал портал "Комментарии", эксперты рассказали, какие изменения в Основной Закон следует внести с учетом войны и военного положения. В частности, по их словам, нужно усовершенствовать определенные разделы и закрепить право гражданских украинцев защищаться — оберегать свой дом и родных. Прописать упрощенную систему референдума, упорядочить защиту прав во время войны, действие гуманитарных и волонтерских штабов.



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Источник: https://t.me/spravdi
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