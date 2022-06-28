Исторические фото: как принимали Конституцию

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Козлова Альбіна
26 лет назад, в июне 1996 года, Верховная Рада независимой Украины голосовала за законопроект о принятии Конституции Украины. Под председательством Александра Мороза, спикера парламента, депутаты второго созыва голосовали за статьи и главы Основного Закона.
фото википедия
Дебаты и события в зале зафиксировал корреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.
Подписал закон "О принятии Конституции и введении ее в действие" №254/96-ВР от 28 июня 1996 года Леонид Кучма.
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