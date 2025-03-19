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Интересные загадки для проверки сообразительности

Готовы ли вы разгадать загадку Сфинкса, рыбаков и Дж. Р. Р. Толкина

сегодня, 20:59
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Загадки – это не просто развлечение, но способ проверить смекалку, логику и способность мыслить нестандартно. С давних времен они сопровождали человечество, от мифических существ, охранявших города, до утонченных словесных игр в литературных произведениях.

Интересные загадки для проверки сообразительности

Иллюстративное фото

1. Загадка о Сфинксе

Сфинкс охранял вход в греческий город Фивы, требуя от всех путешественников правильно ответить на загадку, прежде чем они смогут пройти. Легендарный вопрос, пожалуй, самая известная загадка в истории: "Какое существо, имея один голос, становится четвероногим, двуногой и трехногой?"

Или на более современном языке: "Что ходит на четырех ногах утром, на двух — в полдень, а на трех — вечером?"

2. Загадка Гомера

Говорят, что поэт Гомер встретил рыбаков во время посещения греческого острова Иос. Согласно легенде, Гомер спросил об их дне, и рыбаки ответили загадкой.

Не зная ответа, Гомер до самой смерти оставался на острове в поисках ответа на этот вопрос: "Что мы поймали, мы выбросили; то, что мы не поймали, мы сохранили. Что мы сохранили?"

3. Древнешумерская загадка

Можете ли вы решить эту древнюю шумерскую задачу, корни которой уходят тысячелетий на Ближний Восток. Дом, в который вы заходите вслепую, но выходите из него с глазами.

4. Загадка из обладателя колец

Дж. Р. Р. Толкин не просто создал вымышленные языки, он загадал очень любимые загадки. Попробуйте свои силы в этом мнении. Бильбо соперничает с Голлумом в "Хоббите" и должен ответить правильно, чтобы убежать: "Тридцать белых коней на красном холме: сначала они скачут, потом топают, потом стоят на месте. Что это?"

Ответы:

1. Эдип разгадал загадку Сфинкса: "Человек — ребенком ползающий на четвереньках, потом взрослым ходит на двоих, а в старости пользуется палкой".

2. Вши.

3. Школа.

4. Зубы.

Представленные загадки – это лишь небольшая часть огромного мира интеллектуальных головоломок, сопровождавших человечество на протяжении его истории. Они показывают, как загадки использовались для проверки сообразительности, испытания достоинства и даже для определения судьбы.

Напомним, портал "Комментарии" писал о разгадке тайн древнего мира.




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