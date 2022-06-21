Государственная немецкая телекомпания высмеяла двойника путина (ВИДЕО)



















Фото kremlin.ru

В сатирическом проекте Deutsche Welle "Заповедник", в выпуске №222, жестко высмеивается т.н. питерский международный экономический форум и участие в нем двойника путина.





В частности, актриса, изображающая Маргариту Симоньян, которая была модератором панели с участием Путина и президента Казахстана Токаева, после сворачивания декораций забирает и уносит со сцены картонного путина.







Видео этого фрагмента программы:









В последнее время в СМИ активно распространяется информация о тяжелой болезни и даже смерти российского президента, в связи с чем российские власти стали использовать его двойников. На т.н. питерском международном экономическом форуме произошел публичный демарш Президента Токаева, который отказался признавать лнр и днр и получать орден Александра Невского, его связывают с тем, что он распознал использование организаторами мероприятия двойника путина.





Больше о скандале с участием двойника путина читайте по ссылке . Полностью программу можно просмотреть по ссылке

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