logo

BTC/USD

21161.76

ETH/USD

1155.66

LTC/USD

53.05

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Государственная немецкая телекомпания высмеяла двойника путина (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Государственная немецкая телекомпания высмеяла двойника путина (ВИДЕО)

В Германии потролили российские политические власти и выступление Путина

сегодня, 13:20
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:








Государственная немецкая телекомпания высмеяла двойника путина (ВИДЕО)

Фото kremlin.ru

В сатирическом проекте Deutsche Welle "Заповедник", в выпуске №222, жестко высмеивается т.н. питерский международный экономический форум и участие в нем двойника путина.

В частности, актриса, изображающая Маргариту Симоньян, которая была модератором панели с участием Путина и президента Казахстана Токаева, после сворачивания декораций забирает и уносит со сцены картонного путина.

Видео этого фрагмента программы:

В последнее время в СМИ активно распространяется информация о тяжелой болезни и даже смерти российского президента, в связи с чем российские власти стали использовать его двойников. На т.н. питерском международном экономическом форуме произошел публичный демарш Президента Токаева, который отказался признавать лнр и днр и получать орден Александра Невского, его связывают с тем, что он распознал использование организаторами мероприятия двойника путина.

Больше о скандале с участием двойника путина читайте по ссылке. Полностью программу можно просмотреть по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.depo.ua/ukr/news/tokaev-znevazhiv-dviynika-putina-zmi-202206201439499
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!