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Египетские археологи раскопали гробницу военачальника из эпохи Рамзеса III

Гробница состоит из центральной погребальной камеры и трех дополнительных комнат, построенных из керамического кирпича.

сегодня, 20:50
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Автор:
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Клименко Елена

В Египте археологи обнаружили гробницу высокопрофильного военного лидера эпохи фараона Рамзеса III. Об этом сообщает издание Heritage Daily, со ссылкой на Высший совет по древностям (SCA).

Египетские археологи раскопали гробницу военачальника из эпохи Рамзеса III

Фото: скриншот

Отмечается, что усыпальница была обнаружена в находящемся в районе Масхута Тель-Руд-Искандере губернаторства Исмаилия. Вместе с гробницей археологи обнаружили серию коллективных и индивидуальных захоронений, относящихся к периодам поздней античности и Римской империи.

Как заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей, Тель-Руд играл немаловажную роль в военной истории Египта во времена Нового царства (примерно 1550-1070 гг. до н.э.), когда страна активно строила фортификации и защищала свои восточные границы.

Гробница состоит из центральной погребальной камеры и трех дополнительных комнат, построенных из керамического кирпича. Внутренние стенки были покрыты белоснежной глиной.

Археологи обнаружили бронзовые наконечники стрел и остатки ритуального скипетра, что дало им основания предположить, что похоронен здесь был высокий военный начальник во времена Рамзеса III.

Среди других находок — алебастровые сосуды, золотое кольцо с картушем Рамзеса III, бусины, цветные камни, а также ящик из слоновой кости и тело, завернутое в несколько слоев картона с гипсовым покрытием. Это, по мнению археологов, указывает на то, что гробницу, вероятно, использовали повторно.

Как уже писали "Комментарии", археологи обнаружили древние глиняные таблички в возрасте около 4000 лет, которые являются старейшим доказательством существования первой в мире империи — Аккадии и раскрывают секреты ее удивительно подробной и крупной бюрократической системы.



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Источник: https://www.heritagedaily.com/2025/03/high-ranking-tomb-of-military-commander-unearthed-in-ismailia/154767
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