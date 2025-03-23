Египетские археологи раскопали гробницу военачальника из эпохи Рамзеса III

В Египте археологи обнаружили гробницу высокопрофильного военного лидера эпохи фараона Рамзеса III. Об этом сообщает издание Heritage Daily, со ссылкой на Высший совет по древностям (SCA).

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Отмечается, что усыпальница была обнаружена в находящемся в районе Масхута Тель-Руд-Искандере губернаторства Исмаилия. Вместе с гробницей археологи обнаружили серию коллективных и индивидуальных захоронений, относящихся к периодам поздней античности и Римской империи.

Как заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей, Тель-Руд играл немаловажную роль в военной истории Египта во времена Нового царства (примерно 1550-1070 гг. до н.э.), когда страна активно строила фортификации и защищала свои восточные границы.

Гробница состоит из центральной погребальной камеры и трех дополнительных комнат, построенных из керамического кирпича. Внутренние стенки были покрыты белоснежной глиной.

Археологи обнаружили бронзовые наконечники стрел и остатки ритуального скипетра, что дало им основания предположить, что похоронен здесь был высокий военный начальник во времена Рамзеса III.

Среди других находок — алебастровые сосуды, золотое кольцо с картушем Рамзеса III, бусины, цветные камни, а также ящик из слоновой кости и тело, завернутое в несколько слоев картона с гипсовым покрытием. Это, по мнению археологов, указывает на то, что гробницу, вероятно, использовали повторно.

Как уже писали "Комментарии", археологи обнаружили древние глиняные таблички в возрасте около 4000 лет, которые являются старейшим доказательством существования первой в мире империи — Аккадии и раскрывают секреты ее удивительно подробной и крупной бюрократической системы.