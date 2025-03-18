День в истории: выдающиеся и загадочные события 19 марта

19 марта – день, вобравший в себя удивительное сочетание истории. От первого задокументированного ограбления банка в США, случившегося в 1831 году, до открытия Сиднейского моста Харбор в 1932 году и нахождения обломков легендарного корабля "Джорджиана" в 1965 году, этот день является свидетельством человеческой изобретательности, амбиций и неожиданных открытий. Эти события, хотя и происходили в разные эпохи и уголках мира, демонстрируют, как прошлое формирует наше настоящее и вдохновляет на будущие свершения.

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19 марта 1831 г. произошло первое задокументированное ограбление банка в истории США, когда грабители украли 245 000 долларов (стоимость 1831 года) из Сити Банка (ныне Ситибанк) на Уолл-стрит. Большая часть денег была возвращена.

Первоначальные отчеты по-разному сообщали об именах виновников: Эдвард Смит, Эдвард Джонс, Джеймс Ханимэн и Джеймс Мюррей. Современный источник, опираясь на газеты того времени, пишет о Джеймсе Ханимене и Уильяме Дж. Мюррея.

Мюррей и Ханимэн, которые использовали как "Смит" и "Джонс" в качестве псевдонимов, потратили 60 000 долларов, прежде чем их поймали. Мюррей бежал в Филадельфию, а Ханимэн остался в Нью-Йорке под псевдонимом. Оба были схвачены, приговорены и приговорены к пяти годам заключения Синг Синг.

19 марта 1932 года был открыт Сиднейский мост Харбор. Сиднейский мост Харбор — стальной сквозной арочный мост в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия, охватывающий Сиднея гавань от центрального делового района (CBD) до Северного побережья. Вид на мост, гавань и соседний Сиднейский оперный театр многие считают культовым изображением Сиднея и самой Австралии. Из-за арочной конструкции городов получил прозвище "Пешалок" для железнодорожного, автомобильного, велосипедного и пешеходного движения.

19 марта 1965 г. подросток-дайвер и пионер подводного археолога Э. Ли Спенс нашел обломки корабля "Джорджиана". Корабль оценили более чем в 50 000 000 долларов США. Судно, как отмечают, было самым мощным крейсером Конфедерации. Корабль был обнаружен ровно через 102 года после его уничтожения.

"Джорджиана" – винтовой пароход с железным корпусом, оснащенный бригом и принадлежавший ВМС Конфедерации во время гражданской войны в США. Считается, что должен стать "самым мощным" крейсером во флоте Конфедерации после установки пушек, он никогда не использовался в боях. Во время своего первого плавания из Шотландии, где он был построен, получил серьезные повреждения, прежде чем был затоплен своим капитаном. Затонувший корабль был обнаружен в 1965 году и лежит на мелководье в гавани Чарлстона.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об угрозе торговой войны.



