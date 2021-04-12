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День космонавтики: стало известно по какой инструкции Юрий Гагарин отправлялся в космос (Фото)

Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет Земли в 1961 году

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня мир празднует День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 майор Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Он сделал один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. Однако, как космонавт провел это время? По какой схеме действовал? В сети опубликовали уникальную инструкцию по эксплуатации и управлению космическим кораблем, которой пользовался Юрий Гагарин.

День космонавтики: стало известно по какой инструкции Юрий Гагарин отправлялся в космос (Фото)

Полет в космос: опубликовали уникальную инструкцию для Гагарина. Фото: cdni.rbth.com

Документ достаточно большой. Только первые четыре страницы документа объясняют, что нужно делать космонавту перед отлетом. Прежде всего представитель этой профессии имел за 5 часов пройти медосмотр, проверить все оборудование и аппаратуру, записать данные.

Затем с отдельной инструкцией космонавт должен одеть скафандр. Очень ответственная часть — проверить бортовой магнитофон.

Далее закрывается люк, космонавт занимает свое положение и докладывает о своем самочувствии и ситуации на борту.

После выхода на орбиту космонавт должен открыть иллюминатор шлема и понажимать несколько кнопок. Уже в полете работник космической сферы контролирует все бортовые данные и постоянно отчитывается о том, что видит. Через 10 минут Юрий Гагарин должен был настроиться на 2 программу Московского радио, через 20 минут после вылета у него был первый прием пищи.

Далее в инструкции указано детали приземления. Отдельную страницу занимает экстремальное приземление в особых случаях.

Например, если корабль сбился с курса и выполняет посадку в океан, космонавту нужно:

— лечь на спину и открыть клапан дыхания, дернув ручник от себя;

— расстегнуть замок привязной системы на груди и освободиться от парашюта;

— при небольшом волнении открыть иллюминатор шлема (этот пункт под вопросом).

День космонавтики: стало известно по какой инструкции Юрий Гагарин отправлялся в космос (Фото) - фото 2
День космонавтики: стало известно по какой инструкции Юрий Гагарин отправлялся в космос (Фото) - фото 3
День космонавтики: стало известно по какой инструкции Юрий Гагарин отправлялся в космос (Фото) - фото 4
День космонавтики: стало известно по какой инструкции Юрий Гагарин отправлялся в космос (Фото) - фото 5

Сейчас этот документ хранится в Российском государственном архиве научно-технической документации и несет высокую ценность.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, что компания Илона Маска будет сотрудничать с Украиной по вопросам космоса.


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Источник: https://www.gazeta.ru/science/photo/instruktsii_dlya_gagarina.shtml
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