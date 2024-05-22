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Архитектурное наследие Ренна: от средневековья до неоклассицизма

Как великий пожар 1720 года изменил лицо Ренна

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Ренн — жемчужина западной Франции и административный центр Бретани, занимает уникальное место на карте страны благодаря своему географическому положению на пересечении рек Илль и Вилен. Город, богатый историей и культурой, представляет собой мосаику средневековых и новейших архитектурных стилей.

Архитектурное наследие Ренна: от средневековья до неоклассицизма

Тайные уголки Ренна: от средневековых ворот до модных баров

Исторический центр Ренна, окруженный каналами и реками, включает в себя кварталы, где сохранились следы старинных времен. Ворота Порт-Морделез служат напоминанием о былом величии, а рыночные площади Ристалищ, оживающие каждую субботу, привлекают торговцев и покупателей со всей Франции.

Архитектурное наследие Ренна: от средневековья до неоклассицизма - фото 2

Современный Ренн проявляется в торговых комплексах, таких как Центр Коломбье, где сосредоточены магазины, кафе и рестораны, а живописные улицы к югу от площади Сент-Анн предлагают отдых в барах и ресторанах с прекрасной кухней.

Важной страницей в истории Ренна является его роль столицы Бретани, начиная с 1532 года. Город часто выступал ареной исторических событий, включая пожар 1720 года, который уничтожил большую часть города, за исключением района Ристалищ. Эта трагедия привела к перестройке города с помощью парижских архитекторов, стремившихся создать новый облик города.

Архитектурное наследие Ренна: от средневековья до неоклассицизма - фото 3


Ренн также известен своими достопримечательностями, включая Дворец парламента Бретани, который был восстановлен после пожара в 1994 году. Музей Бретани, расположенный рядом с метро Шарля де Голля, и Музей изобразительных искусств на кайе Эмиля Золя предлагают богатые коллекции искусства, которые привлекают туристов из разных уголков мира.

Кулинарное разнообразие Ренна также заслуживает внимания. Улицы Вассело, Сен-Мало и Сент-Жорж предлагают изысканные блюда, отражающие как местную, так и мировую кухню.



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