Земля в большой опасности из-за нового мегамощного шторма: озвучены точные даты

Согласно прогнозам Британской геологической службы, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3 . Это будет ощутимое влияние на нашу планету из — за корональной дыры на Солнце , которая уже сейчас влечет за собой повышенную геомагнитную активность . В частности, самая большая буря ожидается 19 и 20 марта , когда наша планета переживет сильное геомагнитное возмущение .

Начало этой бури было отмечено 16 марта, когда на Солнце произошел выброс корональной массы . Эксперты предупреждают, что последствия этого выброса приведут к значительному повышению магнитной активности с вероятностью периодических штормов G3. Кроме того, 17 марта на Солнце произошла еще одна вспышка средней мощности класса M, которая также повлияет на геомагнитную ситуацию.

Магнитные бури такого уровня могут иметь серьезные последствия для здоровья человека и техники . В частности, они могут вызвать головную боль, общую слабость, повышение или снижение давления, нарушение сна и тревожность, особенно у метеозависимых лиц . Технические системы, такие как навигационные спутники и сети связи, также могут испытать перебои.

Чтобы минимизировать негативное влияние , эксперты советуют принять меры подготовки. Это включает корректировку режима сна , потребление достаточного количества воды, ограничение потребления кофеина и алкоголя, а также уменьшение стресса. Легкие прогулки на свежем воздухе и отдых могут помочь снять напряжение. Людям с хроническими заболеваниями важно иметь под рукой необходимые медикаменты и следить за своим самочувствием.

Как уже писали "Комментарии", 17 марта на нашей планете прогнозируется незначительное повышение геомагнитной активности. По данным Британской геологической службы, причиной этого явления стало длительное влияние корональной дыры на Солнце, которое постепенно теряет силу. Несмотря на это, в течение дня возможны кратковременные колебания, которые могут достигать уровня G1, классифицируемого как слабая магнитная буря.