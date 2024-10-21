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Во Львове стало больше диких животных: что говорит власть

Чтобы обеспечить себя и домашних питомцев – необходима вакцинация

21 октября 2024, 16:28
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Недилько Ксения

Не раз в городских парках жители Львова замечали лисиц. По словам экологов, в последнее время их стало больше. Однако они не представляют угрозы для жителей, если соблюдать меры безопасности, в частности вакцинировать своих домашних любимцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского горсовета.

Во Львове стало больше диких животных: что говорит власть

Иллюстративное фото

В 2024 году уже дважды на территории Львовской территориальной громады проводили кампании по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства, в частности лис. В рамках осенней акции было распространено 1400 доз приманок для вакцинации согласно рекомендациям.

Ученые и участники Общественного экологического совета отмечают, что лисы заходят на территорию громады для поиска дополнительного корма и не представляют угрозы населению.

По данным управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Львов не первый город, где растет присутствие диких животных. Такое явление наблюдается в целом во всех городах Европы.

"Мы понимаем, что должны учиться сожительствовать со всеми животными, которые водятся в нашей местности. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, жителям Львова стоит вакцинировать своих домашних любимцев от бешенства. Мы уже проводим акции бесплатной вакцинации для присоединенных населенных пунктов Львовской громады", – рассказывает руководитель управления экологии и природных ресурсов Галина Никитчак.

Следовательно, департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета совместно с Главным управления Госпродпотребслужбы во Львовской области начали акцию по бесплатной вакцинации домашних любимцев от бешенства в населенных пунктах Львовской городской территориальной громады. Следующую акцию проведут в Подборцах. Жителей призывают защитить себя и своих любимцев.



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