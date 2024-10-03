В Украине ухудшилось качество воздуха: три города страдают больше всего

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Недилько Ксения
Во всех районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КГВА. Также, по данным мониторинговых каналов, загрязнен воздух в Сумах и Харькове.
Мониторинг воздуха в Киеве. Фото: КГВА
Высокие уровни загрязнения наблюдаются в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха: - проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха – 85 (высокий уровень загрязненности)
– ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 89 (высокий уровень)
– ул. Туровская, 28 – индекс качества 82 (высокий уровень загрязненности)
- проспект Берестейский, 97 – индекс качества 85 (высокий уровень загрязненности).
– ул. Китаевская, 22 – индекс качества 76 (высокий уровень загрязненности).
– ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 86 (высокий уровень).
– ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 81 (высокий уровень).
*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
При высоком уровне загрязненности медики советуют:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- отказаться от физической активности на открытом воздухе;
– пить много воды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
По областям заметили пылевые бури: при чем здесь россия
Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины отмечается сегодня утром. В Сумском гидрометцентре отмечают, что такое явление возникло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории "московии".
"Если пыль занесло из Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер", – отмечают синоптики.
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