В Украине ухудшилось качество воздуха: три города страдают больше всего

Во всех районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КГВА. Также, по данным мониторинговых каналов, загрязнен воздух в Сумах и Харькове.

Мониторинг воздуха в Киеве. Фото: КГВА

Высокие уровни загрязнения наблюдаются в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха: - проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха – 85 (высокий уровень загрязненности)

– ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 89 (высокий уровень)

– ул. Туровская, 28 – индекс качества 82 (высокий уровень загрязненности)

- проспект Берестейский, 97 – индекс качества 85 (высокий уровень загрязненности).

– ул. Китаевская, 22 – индекс качества 76 (высокий уровень загрязненности).

– ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 86 (высокий уровень).

– ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 81 (высокий уровень).

*Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

При высоком уровне загрязненности медики советуют:

- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

- отказаться от физической активности на открытом воздухе;

– пить много воды.

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По областям заметили пылевые бури: при чем здесь россия

Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины отмечается сегодня утром. В Сумском гидрометцентре отмечают, что такое явление возникло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории "московии".

"Если пыль занесло из Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер", – отмечают синоптики.