В Турции объявлено чрезвычайное положение, продолжается эвакуация людей

В Турции продолжается масштабный лесной пожар, который уже добрался до окраин города Бурса — четвертого по размеру в стране. Сотни гектаров леса охвачены пламенем, эвакуированы тысячи человек.

Турция в огне

Стихия особенно ударила по селам северо-восточнее Бурсы. Там, по сообщениям местных властей, пришлось срочно вывезти более 3500 человек. К сожалению, не обошлось без жертв — один пожарный скончался от сердечного приступа, еще один погиб в ДТП во время тушения.

Самая сложная ситуация – в провинциях Бурса, Измир, Биледжик и Карабук. Там зафиксированы десятки очагов огня, а местные власти уже объявили чрезвычайное положение.

К ликвидации огня привлечены более 2 000 спасателей, а также самолеты, вертолеты и сотни единиц техники. Из-за распространения огня перекрыта часть трасс, в том числе дорога между Бурсой и Анкарой.

Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмакли предупредил, что в ближайшие дни ожидается еще более опасная погода – жара и сильный ветер. Людей призывают не приближаться к зонам возгораний и следовать инструкциям спасателей.

Пожары также бушуют в Греции, Болгарии и Черногории — эти страны также объявили чрезвычайные ситуации из-за жары и сильного ветра. В Турции же ситуация остается критической: ежедневно фиксируют до 70 новых очагов возгорания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ужине 27 июля в Одесской области произошла трагедия: в результате внезапного ухудшения погоды в городе Балта Подольского района погиб ребенок, еще четверо подростков получили травмы.