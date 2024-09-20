В трех крупных городах Украины ухудшилось состояние воздуха

В Киеве, Харькове и Днепре качество воздуха превышает показатели вредоносности. В КГГА рекомендовали воздержаться от проветривания помещения и ограничить продолжительное пребывание на улице.

Смог в Киеве. Фото из открытых источников

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области, отметили в местных властях.

По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

По данным мониторинговой экологической системы SaveEcoBot, индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в Киеве по состоянию на 08:00, 20 сентября 2024 года равняется 129 вредный уровень для чувствительных групп загрязнения атмосферного воздуха, который может привести к дискомфорту при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

В Харькове такой показатель составляет 134, а в Днепре – 53, что также является превышением нормы.

В КГГА рекомендовали к улучшению ситуации с состоянием воздуха:

▪ закрыть окна;

▪ ограничить пребывание на улице;

▪ пить много воды;

▪ если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным сайта IQair, Киев занимает третье место по загрязненности воздуха, опережает столицу Украины только Каир и Багдад.