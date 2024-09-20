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В Киеве самый грязный воздух в мире: лучше в Багдаде и Каире

Киев уже занял первое место мирового антирейтинга по загрязнению воздуха

20 сентября 2024, 09:49
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Недилько Ксения

В Киеве качество воздуха ухудшается с каждым часом. По данным мониторов экологической системы IQair, в столице Украины индекс качества атмосферного воздуха составляет 173, что превышает показатели качества воздуха в египетском Каире и иранском Багдаде.

В Киеве самый грязный воздух в мире: лучше в Багдаде и Каире

Карта чистоты воздуха IQair. Фото: скриншот

Ранее в КГГА вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха называли пожары в экосистеме Киевской области.

По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

Ситуация с загрязнением не очень позитивна в Харькове, Днепре и Сумах.

В Киеве самый грязный воздух в мире: лучше в Багдаде и Каире - фото 2
В Киеве самый грязный воздух в мире: лучше в Багдаде и Каире - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В трех крупных городах Украины ухудшилось состояние воздуха

В Киеве, Харькове и Днепре качество воздуха превышает показатели вредоносности. В КГГА рекомендовали воздержаться от проветривания помещения и ограничить продолжительное пребывание на улице.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

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В Изюмском районе продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире "Единых новостей", информирует портал "Комментарии".

Общая площадь, охваченная чрезвычайной ситуацией, составляет около 719 гектаров. Для ликвидации последствий и безопасности было привлечено около 50 единиц специальной техники и 150 специалистов. В результате оперативных действий удалось эвакуировать 2 взрослых и 5 несовершеннолетних из зоны потенциальной опасности. Благодаря слаженным действиям спасателей и других служб, жертв и пострадавших среди местного населения удалось избежать.



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