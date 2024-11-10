Украину скоро накроет "грязное" облако из Европы: где ухудшится качество воздуха (КАРТА)

Облако загрязненного воздуха движется в направлении Украины, и уже к концу следующей недели качество воздуха ухудшится в ряде городов. По данным погодного радара Ventusky, особое внимание требует ситуация 15 ноября. В этот день уровни загрязнения будут повышены, хотя и не по всей территории страны.

В Украине ухудшится качество воздуха (фото из открытых источников)

По прогнозу, в таких городах, как Черновцы, Каменец-Подольский, Новоград-Волынский, Хмельницкий и Ивано-Франковск воздух будет нездоровым для чувствительных групп населения, с показателями загрязнения до 55 мкг/м³. В то же время, в Днепре прогнозируется менее критический уровень загрязнения — около 39 мкг/м³, что также считается вредным для здоровья, особенно для людей с респираторными заболеваниями.

Важно отметить, что перед этим ситуация с качеством воздуха в Украине будет оставаться стабильной, но в день пиковых показателей, 15 ноября, ветер начнет дуть из Словакии, где также фиксируется загрязненный воздух.

По уровням концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 загрязненность воздуха классифицируется следующим образом:

0-12 мкг/м³ – безопасный уровень;

12-35 мкг/м³ — удовлетворительное;

35-55 мкг/м³ – вреден для чувствительных групп;

свыше 55 мкг/м³ – опасен для здоровья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину шло пылевое облако из Сахары . В ближайшие дни в марте в Украине было значительное ухудшение качества воздуха. Ведь в Украину прибывает пыль из Сахары.

31 марта пыль накрыла Германию, Францию и Швейцарию. Небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни. В ближайшие дни качество воздуха также значительно снизится. Известно, что ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Когда большие частицы быстро падают на Землю, то мельчайшие частицы иногда могут лететь на тысячи километров.





