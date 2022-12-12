Украинские полярники показали новые фотографии новорожденных пингвинов: мимишные фото

Полярники из Украины обнародовали фотоснимки вылупившегося уже в этот сезон первого малыша пингвина. Малыша увидели на мысе Пиджн-поинт, рядом с исследовательской станцией "Академик Вернадский". Уже сейчас готовы новые фото, на которых уже двое малышей-пингвинов. Их фотоснимки обнародовали в социальных сетях работники Национального антарктического научного центра.

На острове Галиндез настоящий пингви-бум (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Важно, что совсем недавно на территории острова Галиндез, именно там расположена отечественная станция "Академик Вернадский", вылупился первый малыш антарктического пингвина.



Сейчас в Антарктике начался некий пингвино-бум, птенцы все время вылупляются на свет. Ученые говорят, что антарктические пингвины обычно откладывают по 2 яйца.



"Надеемся, эти милые кадры от биолога 27-й УАЭ Сергея Глотова позволят вам немного отвлечься от нашей нынешней сложной реальности. Помним, что жизнь продолжается и наша Победа уже совсем близко. Искренне благодарны каждому защитнику и защитнице Украины, что и дальше можем выполнять нашу антарктическую миссию и делиться ее прекрасными моментами", — пишут ученые Антарктики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Антарктиде пингвины остались без возможности добывать еду . На острове Галиндез в Антарктиде около тысячи пингвинов остаются без выхода в открытое море, следовательно, без возможности добывать еду. Обычно субантарктические пингвины начинают откладывать весна яйца, но подготовку начинают задолго до этого. Пингвинам, поселившимся на остров для гнездования, мешает большое количество льда. Ученые уверяют, что такую ситуацию вызвал ветер.

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