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Ткачова Марія
В российском порту Усть-Луга, недалеко от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на танкере "Эко-Визард", который перевозил жидкий аммиак. По предварительной информации, инцидент произошел при загрузке — взрыв прогремел в районе машинного отделения.
Взрыв на танкере с аммиаком под Петербургом
В результате аварии произошла утечка аммиака. Погрузка на судне была срочно остановлена, на место выехали аварийные службы. Официальные представители заявляют, что "угрозы для экологии нет", но эксперты предостерегают: реальные последствия могут проявиться позже, поскольку речь идет о чрезвычайно токсичном веществе.
В настоящее время причина взрыва официально не установлена. Среди возможных версий – техническая неисправность или целенаправленная диверсия.
Порт Усть-Луга является стратегическим объектом для РФ — именно через него экспортируется химическая продукция, в том числе аммиак. После начала полномасштабного вторжения в Украину порт превратился в один из главных логистических хабов, помогающий Кремлю обходить западные санкции.
Ситуация пока развивается — в порту продолжаются проверки, а эксперты наблюдают за экологической обстановкой в регионе. Любое повреждение инфраструктуры, работающей с аммиаком, несет реальную угрозу окружающей среде и людям, даже если официально это пытаются приуменьшить.