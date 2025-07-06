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Удар по химии Кремля: взрыв и утечка аммиака в стратегическом порту РФ

Взрыв на танкере с аммиаком под Петербургом: авария или диверсия

6 июля 2025, 15:56
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Ткачова Марія

В российском порту Усть-Луга, недалеко от Санкт-Петербурга, произошел взрыв на танкере "Эко-Визард", который перевозил жидкий аммиак. По предварительной информации, инцидент произошел при загрузке — взрыв прогремел в районе машинного отделения.

Удар по химии Кремля: взрыв и утечка аммиака в стратегическом порту РФ

Взрыв на танкере с аммиаком под Петербургом

В результате аварии произошла утечка аммиака. Погрузка на судне была срочно остановлена, на место выехали аварийные службы. Официальные представители заявляют, что "угрозы для экологии нет", но эксперты предостерегают: реальные последствия могут проявиться позже, поскольку речь идет о чрезвычайно токсичном веществе.

В настоящее время причина взрыва официально не установлена. Среди возможных версий – техническая неисправность или целенаправленная диверсия.

Порт Усть-Луга является стратегическим объектом для РФ — именно через него экспортируется химическая продукция, в том числе аммиак. После начала полномасштабного вторжения в Украину порт превратился в один из главных логистических хабов, помогающий Кремлю обходить западные санкции.

Ситуация пока развивается — в порту продолжаются проверки, а эксперты наблюдают за экологической обстановкой в регионе. Любое повреждение инфраструктуры, работающей с аммиаком, несет реальную угрозу окружающей среде и людям, даже если официально это пытаются приуменьшить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Портленде, в гаитянском ресторане Kann, впервые в истории приготовили блюдо из искусственного лосося. Его не выловили из океана, а вырастили в лаборатории. Это первый культивируемый морепродукт, получивший "зеленый свет" от американского регулятора — FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).



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