Главная Новости Общество Экология Такой вспышки на Солнце не было давно: озвучен громкий прогноз геомагнитных бурь
commentss НОВОСТИ Все новости

Такой вспышки на Солнце не было давно: озвучен громкий прогноз геомагнитных бурь

Сегодня активность Солнца высока, но уже завтра ожидается облегчение.

7 мая 2026, 08:30
Клименко Елена

Средина недели, а именно 7 мая, принесет на Землю слабую магнитную бурю. Такие данные предоставили специалисты Британской геологической службы. Хотя последствия предыдущих выбросов корональной массы уже начали снижать свою активность, сегодня нашу планету коснутся высокоскоростного потока частиц, выходящего из небольшой корональной дыры в центре солнечного диска.

Фото: из открытых источников

По прогнозам, магнитная буря относится к низкому уровню G1. 8 и 9 мая ситуация постепенно стабилизируется, хотя кратковременные периоды повышенной активности Солнца еще возможны. Полноценной более сильной бури, по оценкам астрономов, не ожидается.

Магнитные бури – это естественные возмущения геомагнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц. Они могут влиять не только на технику, в частности GPS-системы, связь и энергосети, но и на здоровье людей. Во время бурь учащаются головные боли, возникает быстрая утомляемость, нарушается сон, возможны перепады давления и снижение концентрации внимания.

Особенно уязвимы к таким явлениям метеозависимые люди, пожилые люди и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, следует соблюдать простые рекомендации: отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, поддерживать водный баланс, ограничить употребление кофеина и алкоголя. Полезны легкие прогулки на открытом воздухе, регулярный сон и полноценный режим дня. Людям с хроническими болезнями рекомендуется иметь под рукой лекарства и следить за самочувствием.  

Хотя 7 мая активность Солнца создаст некоторые неудобства, верный образ жизни и осторожность помогут минимизировать ее влияние. Следующие дни обещают стабилизацию геомагнитного состояния, поэтому беспокоиться о серьезных последствиях не стоит.  

Напомним, "Комментарии" уже писали , что предварительные прогнозы указывали на спокойную геомагнитную ситуацию в ближайшие дни с лишь незначительными и кратковременными колебаниями. Однако ситуация изменилась после того, как на Солнце произошел корональный выброс массы, достигший Земли и повлиявший на магнитосферу планеты. По данным специалистов, именно это явление повлекло за собой повышение геомагнитной активности в течение последних суток.



