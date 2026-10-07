Страшный мегашторм на Солнце задержится надолго: названы самые опасные дни для Украины

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 8–10 октября 2026 года. По данным специалистов, в ближайшие дни ситуация на Солнце будет меняться достаточно заметно.

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Интенсивность геомагнитных колебаний определяют по К-индексу, который может колебаться от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем сильнее считается магнитная буря и тем ощутимее могут быть ее последствия для технических систем и метеозависимых людей.

В четверг, 8 октября, особых причин для беспокойства не прогнозируется. Солнечная активность будет низкой, а геомагнитное поле – преимущественно спокойным. Значительных магнитных колебаний или бурь в этот день ожидать не стоит.

Ситуация изменится уже на следующий день. В пятницу, 9 октября, предполагается существенное усиление солнечной активности. По прогнозу, индекс может достигнуть 5–6, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. В этот период метеозависимым людям советуют внимательнее следить за самочувствием и, по возможности, не перегружать организм.

Повышенная активность сохранится и в субботу, 10 октября. Геомагнитная ситуация может оставаться нестабильной, а магнитные колебания – продолжаться. В то же время ожидается постепенное ослабление солнечной активности, поэтому к началу следующей недели геомагнитный фон, вероятно, станет более спокойным.

В то же время специалисты отмечают, что прогноз космической погоды не окончательный. Данные регулярно обновляются примерно каждые три часа, из-за чего показатели могут изменяться. Наиболее точными считаются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как оценки на несколько дней вперед носят ориентировочный характер.

Портал "Комментарии" уже писал , что в пятницу, 2 октября 2026 года, на Земле ожидается повышение геомагнитной активности. Она может усилиться до уровня слабой магнитной бури G1.