Шок: Медузы остановили крупнейшую АЭС Франции
Шок: Медузы остановили крупнейшую АЭС Франции

Во Франции остановилась крупнейшая атомная электростанция из-за неожиданного нашествия медуз

11 августа 2025, 23:14
Крупнейшая атомная электростанция Франции – АЭС "Гравлин", расположенная на северном побережье страны, полностью прекратила работу после того, как в ночь на воскресенье в системы охлаждения попало огромное количество медуз.

Шок: Медузы остановили крупнейшую АЭС Франции

Медузы остановили крупнейшую АЭС Франции

По данным оператора EDF, "массивный и непредсказуемый" рой этих морских организмов заблокировал фильтровальные барабаны, через которые поступает морская вода для охлаждения реакторов. В результате автоматически остановились четыре энергоблока – № 2, 3, 4 и 6. Два других блока уже находились в плановом ремонте, поэтому инцидент фактически вывел из строя всю станцию.

Проектная мощность "Гравлина" составляет около 140 000 баррелей нефтяного эквивалента в день в виде производимой электроэнергии, и его длительная остановка может повлиять на внутренние энергоснабжения Франции. В то же время в EDF подчеркнули, что ситуация не представляет угрозы безопасности объектов, персонала или окружающей среды – автоматическая остановка реакторов является стандартной защитной процедурой в подобных случаях.

Специалисты сейчас занимаются расчисткой систем охлаждения и восстановлением станции. Подобные инциденты связывают с глобальным потеплением, продлевающим период размножения медуз и способствующим массовому появлению инвазивных видов, в частности азиатской лунной медузы, которая уже создавала проблемы для электростанций в других странах.

Источник: https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-gravelines/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-gravelines/arret-automatique-des-reacteurs-ndeg2-3-4-et-6
