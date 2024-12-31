С 1 января запретят вейпы: где не будет возможности купить одноразки

Бельгия станет первой страной Евросоюза, запретящей продажу одноразовых электронных сигарет (вейпов) с 1 января 2025 года. Это сделают из соображений безопасности здоровья населения и окружающей среды. Об этом сообщает Euronews.

Иллюстративное фото

Вейпы превратились в угрозу из-за дешевой цены и стали легким способом для подростков начать курить и "подсесть" на никотин, говорит министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрукке.

"Поскольку одноразовые приборы, пластик, батарейки и схемы загрязняют окружающую среду. Кроме того, [при курении] они создают опасные химические вещества, которые все еще присутствуют, когда люди их [вейпы] выбрасывают", — рассказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сейчас на рынке табачных и алкогольных изделий огромное разнообразие, таящее в себе немалую опасность для детей. Если раньше родители могли буквально унюхать запах сигарет и алкоголя от своего ребенка и проконтролировать его поведение в дальнейшем, то сейчас это становится все сложнее, поскольку все опасные для детей средства или не имеют запаха, или наоборот, ароматизированы, и довольно приятно.

Никотиновые патчи

Никотиновые патчи, предназначенные для помощи в отказе от курения, могут представлять серьезную угрозу для детей. Никотин, содержащийся в патчах, может привести к отравлению при случайном контакте с кожей или при глотании. Дети особенно уязвимы к воздействию никотина, что может привести к симптомам отравления, таким как тошнота, рвота, головокружение и даже судороги.

Электронные сигареты

Электронные сигареты, или вейпы, часто воспринимаются как менее вредная альтернатива традиционным сигаретам. Однако для детей они представляют значительную опасность. Во-первых, никотин в электронных сигаретах вызывает сильную зависимость, что особенно опасно для развивающегося организма. Во-вторых, жидкости для вейпов могут содержать токсичные вещества, которые могут при вдыхании повредить легкие и другие органы. Кроме того, электронные сигареты часто обладают привлекательными ароматами, что делает их особенно привлекательными для детей. Что еще представляет "вкусную" опасность для детей – читайте по ссылке.