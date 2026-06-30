Подобного мегашторма на Земле еще не было: эксперты предупредили о страшных последствиях

С 30 июня на Земле продолжается новый период повышенной геомагнитной активности. По данным Британской геологической службы, магнитная буря в ближайшие дни не только сохранится, но и местами будет усиливаться до уровня G2, что соответствует умеренным геомагнитным возмущениям.

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Специалисты отмечают, что после относительно спокойных выходных, когда скорость солнечного ветра постепенно нормализовалась, 29 июня началась новая волна магнитной активности. Причиной стал мощный выброс корональной массы на Солнце, зафиксированный в конце 26 июня. Именно его влияние достигнет Земли 30 июня, что будет способствовать дальнейшему усилению геомагнитных колебаний.

По прогнозам, в течение 30 июня, а также 1 и 2 июля уровень магнитной бури будет периодически достигать категории G2. Такие геомагнитные возмущения могут оказывать влияние как на работу технических систем, так и на самочувствие людей.

В ходе магнитных бурь возможны кратковременные перебои в работе спутниковой связи, навигационных систем, радиокоммуникаций и отдельных элементов энергетической инфраструктуры. Кроме того, метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, повышенную усталость, сонливость, раздражительность, колебания АД или общее ухудшение самочувствия. Особое внимание к своему состоянию медики советуют уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить возможное влияние геомагнитной активности, специалисты рекомендуют высыпаться, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также больше времени проводить на свежем воздухе. Следование этим простым рекомендациям поможет легче пережить период повышенной солнечной активности.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовали прогноз солнечной активности и магнитных бурь на период с 29 июня по 1 июля 2026 года. По предварительным оценкам, самым неспокойным днем станет 30 июня.