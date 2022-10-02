Побережью Черноморска угрожает экологическая катастрофа из-за течений и парадов планет

Оползни набережной в Черноморске — это вызов нормальной жизни города и перспективам его развития, как одного из ведущих курортных центров Одесскогог региона. После войны в Украине обязательно произойдет масштабная модернизация инфраструктуры, это окно возможностей для решения старых вопросов Черноморска.

Черноморск под угрозой экологической катастрофы

Как рассказывают старожилы, в современном виде город стал развиваться вместе со строительством большого порта, который на первых этапах строили и как военный объект. Планировался завод по ремонту подлодок. От этого проекта отказались как раз из-за того, что поведение почв в Сухом лимане, где сейчас работает порт, с самого начала строительства военного завода оказалось непредсказуемым. Но порт, как сугубо торговый объект, решили развивать.

Впоследствии оказалось, что при строительстве порта были допущены ошибки: неправильно учли особенности местных почв и течений. Начали проседать причалы. Но поскольку этот крупный проект реализовали серьезные советские специалисты, которые благодаря ему значительно выросли по карьерной лестнице, во времена СССР никто не хотел заниматься этим вопросом. Ведь тогда бы оказалось, что многие специалисты, уже находившиеся на высоких должностях в Москве, начали карьеру с грубых просчетов. А другие советские отраслевые и партийные функционеры, обязанностью которых было контролировать качество реализации проектов общесоветского уровня, это не заметили.

Таким образом, некоторые меры, чтобы обезопасить деятельность порта, были предприняты без лишнего шума, а вопросом оползней в самом городе Черноморск ответственные лица в советские времена заниматься отказались.

Житель Черноморска, ветеран порта Николай Сизоненко посвятил много лет жизни исследованию вопроса, даже в 1985 году вышел из рядов КПСС, протестуя против игнорирования городскими властями проблемы оползней.

"Исследуя вопросы и мног бывая в море, в том числе во время работы водолазом, я понял две главные причины оползней в Черноморске. – рассказывает "Комментарии" Николай Сизоненко. – Есть такое космическое явление, как парад планет. Он бывает разным, тот, о котором мы говорим, происходит раз в 54 года, его эффект для Одесского региона зависит от позиции месяца во время явления. Этот парад планет оказывает серьезное влияние на процессы в Черном море – благодаря гравитации в момент явления существенно повышается уровень воды. Происходит большой прилив, нетипичное движение больших масс воды активизирует оползни. Когда я в 1958 году служил в армии, состоялся такой парад планет в "жестком формате" со значительным влиянием месяца. В результате большого прилива смыло огромный кусок берега. Была тропа, по которой пограничники из заставы ходили в город – на следующее утро, после парада планет ее нет".

"Потом, как водолаз, я участвовал в исследовательских работах у причалов порта, – продолжает Сизоненко. – Причал вскоре после строительства просел. Комиссия, по заданию которой я работал, пришла к выводу, что к качеству работ вопросов нет. Возник вопрос к проекту строительства, в котором неправильно были учтены почвы Сухого Лимана, где и построен порт. Во время той работы и после, я получил много знаний о течениях вокруг Черноморска. А также обнаружил, что в море, недалеко от берега, есть подводная горная гряда. Когда идут большие волны, они, встречаясь с этой грядой, формируют особое течение, размывающее берег и вызывающее сдвиговые процессы. Еще играет роль роза ветров, когда дует южный ветер, который называют "Молдован", это оказывает самое разрушительное влияние на берег. А когда это все совпадает с парадом планет, происходит самое мощное разрушение берега и городской инфраструктуры".

По словам Сизоненко, в советское время ученые, в том числе на основе исследований группы, в состав которой входил портовик, сделали проект. План мер по защите порта Черноморск и города от разрушительного влияния течений, оползней, в котором учли вероятное гравитационное влияние астрономических объектов. Но этот проект в итоге был похоронен в государственных архивах.

Угроза городу Черноморск и его курортному потенциалу

Вопрос в том, что оползни угрожают не только разрушению прибрежной полосы Черноморска, но и городской канализации. В районе выше 114 причала, это улицы Набережная, Морская и Приморская, идет главный коллектор городской канализации. Есть угроза, что при дальнейшем развитии оползневых процессов трубы будут повреждены, фекальные воды попадут в акваторию, что лишит Черноморского статуса курортного места.

В 2012 году в прибрежной зоне города усилились оползневые процессы. Были разрушены базы отдыха, несколько частных построек. К счастью, во время самого парада планет положение месяца не было роковым, прилив оказался незначительным.

"Но процессы в море постоянны, – говорит Николай Сизоненко. – Мы сейчас не знаем, что происходит под землей, по которой мы ходим по пляжам Черноморска. Мнение, что в 2012 году при параде планет не было большого прилива и у нас есть еще около 50 лет на решение вопросов оползней в Черноморске ошибочно. Тем более, сейчас в городе многое развивается с акцентом на перспективы туристического центра, поэтому надо быстрее сделать невозможным вероятность прорыва канализации из-за оползней".

Старожил рассказывает, что многие годы обращается к городским властям с требованием решить проблему оползней с учетом всех факторов этого вопроса, но к нему не прислушиваются. Единственное, что сделали – перегородили забором территорию, где идет канализационный коллектор, но за забором продолжаются оползневые процессы, что видно невооруженным глазом и в сентябре 2022 года. Тем временем, в 2016-2017 в результате новых оползней была фактически разрушена большая часть улиц свыше 114 причалов. Тогда катастрофа приобрела общеукраинскую огласку.

"25 лет назад, при проектировании берегоукрепляющих работ была допущена инженерная ошибка, которая сейчас и приводит к огромным оползням морского берега, – говорил в 2016 году мэр Валерий Хмельнюк. – Для решения проблемы нужны огромные средства. В казне города сейчас их нет. Намерен встретиться с премьер-министром Гройсманом и добиться предоставления финансирования из госбюджета".

В 2017 году в СМИ активно распространялись статьи, что Черноморск будет спасен от оползней благодаря подписанию соглашения между мэром города Хмельнюком и компанией "ИН-КОМ-БУД", которая построит у берега рекреационный объект, а в обмен на разрешение такого строительства выполнит необходимый городу комплекс берегоукрепляющих работ. По состоянию на сентябрь 2022 года в прибрежной полосе не наблюдается выполнение этих обещаний.

Впоследствии, уже в 2018 году произошла новая серия оползней. В 2021 году процессы продолжились, а новый мэр города Василий Гуляев заявил, что на срочное решение проблемы оползней по Черноморску нужно 180 миллионов гривен, из которых у города есть только 10 миллионов гривен.

"Проблема существует, но ее не принято слишком громко обсуждать. – говорит Комментарии местная жительница Татьяна. – Иногда бывает, что со стороны канализации в зоне оползня тянет фекалиями. Город за эти годы очень продвинулся в развитии как туристический центр, поэтому вопрос нужно решить в кратчайшие сроки. Также бывает, что со стороны очистных сооружений Одессы в случае северного ветра у берега Черноморска появляются подозрительные пятна. Если решать вопрос по развитию нашего города, то и отремонтировать очистные Одессы просто необходимо, чтобы оттуда в море не попадали сомнительные вещества".

"Я снова обращался с призывом решить вопрос угрозы оползней в Черноморске в Киев, когда премьер-министром был Алексей Гончарук. Ответили отпиской, – говорит Николай Сизоненко. – Уже в этом году был в мэрии – говорят, что готовы вернуться к обсуждению вопроса, когда закончится война. Дело в том, что строительство защитных объектов на берегу недостаточно. Чтобы окончательно обезопасить Черноморск от оползней нужно построить комплекс берегоукрепляющих сооружений, волнорезов и т.д. К тому же, имеющиеся знания и практический опыт реализации такого проекта затем можно использовать для решения проблемы подтопления итальянской Венеции. А это и деньги, и авторитет для Украины и ее специалистов".

Кроме того, необходимо разработать и выполнить программу высадки большого количества деревьев по всему побережью.

"Оползни закономерно появляются в активной зоне. – говорит профессор Одесского национального политехнического университета Николай Шалимов. – Треугольник между Черноморском, Одессой и Южным как раз является такой зоной, здесь происходит трансформный разлом земной коры. Разлом провоцирует оползни, сход почв, землетрясения. Ни в коем случае нельзя уничтожать растущие на склонах деревья. Напротив, нужно сажать их как можно больше. Для этого выбирать растения, имеющие такую корневую систему, что сдерживает движение почв".

В 2010-2022 годах чиновники городского и государственного уровня вообще не рассматривали проект строительства для Черноморска полного комплекса берегоукрепляющих сооружений с волнорезов и т.д. Речь шла только о преодолении последствий посредством строительства опорных стен, поскольку постоянно не было денег на серьезные проекты.

Тем не менее, в самом порту Черноморск реализуются серьезные инфраструктурные проекты, которые, в том числе, влияют на течения, что, в свою очередь, влияет на оползневые процессы в Черноморске. К примеру, 8 августа 2018 года компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) начала дноуглубительные работы в порту Черноморск. После начала китайской экспансии в порту регулярно разгорались скандалы – например, вокруг попытки незаконного вывоза титановой руды в пользу Китая. Или в связи с невыполнением китайской стороной условий договора.

В 2022 году такие соглашения и ход их выполнения вызывают особое удивление: Китай является стратегическим партнером страны агрессора РФ и признан главными союзниками Украины – США и НАТО стратегической угрозой, а в украинских портах хозяйничают китайские компании. Вокруг всего вращаются большие деньги, небольшой доли которых хватило бы на строительство всей необходимой инфраструктуры для безопасности Черноморска от оползней. Но деньги снова и снова из-за коррупционных схем выводятся из государственных предприятий.

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