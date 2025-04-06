Планета Земля готовит людям сюрприз: один из континентов может врезаться в Евразию

Австралия является самым резвым континентом на планете. Она ежегодно перемещается к северу примерно на 7 сантиметров, поскольку находится на Индо-Австралийской тектонической плите. Это значительно быстрее среднего темпа перемещения других континентов, который составляет около 1,5 см в год.

Австралия (фото из открытых источников)

Как сообщает IFLScience, если этот процесс сохранится, через миллионы лет Австралия может столкнуться с Евразийской плитой.

Это явление не ново, поскольку в прошлом австралийская территория была частью суперконтинента Гондваны.

Тектонические плиты Земли постоянно перемещаются, хотя этот процесс малозаметен в повседневной жизни. Однако его последствия значительны: изменяется форма материков, возникают горы, землетрясения, а также влияет на современные технологии.

К примеру, из-за постепенного перемещения Австралии координаты GPS начали значительно отставать от реального местонахождения объектов. В 2017 году страна была официально перемещена на 1,8 метра к северо-востоку, чтобы исправить погрешности в навигационных системах.

Хотя формирование нового суперконтинента — дело далекого будущего, уже сейчас движение Австралии оказывает влияние на науку, технологии и наше понимание геологических процессов на планете.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ученые рассказали, что будет, если Земля перестанет вращаться . Ученые рассказали, что может произойти, если наша планета перестанет вращаться. Об этом сообщает издание Space.

Земля оборачивается с начала своего рождения (уже четыре с половиной миллиарда лет). Наш дом создан из обломков, оставшихся после образования Солнца в результате коллапса огромного облака материи.

По словам астрономов, причиной которой Земля продолжает свое вращение до сих пор и будет это делать еще долгое время является то, что практически ничего не может остановить.