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Она считается вестником беды: у берегов США найдена рыба «Судного дня»

Изменения в океане могут быть причиной того, что эти уникальные создания стали чаще появляться на поверхности.

19 ноября 2024, 23:51
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Лиля Воробьева

Рыбу-ремень, которую называют рыбой Судного дня, нашли на пляже Грандвью в Калифорнии 6 ноября. Это почти трехметровое морское существо заинтересовало Национальную службу рыболовства NOAA, которое забрало ее для дальнейшего изучения. Об этом сообщил Алисон Лафьер из Института океанографии имени Скрипса при Калифорнийском университете, пишет CNN.

Она считается вестником беды: у берегов США найдена рыба «Судного дня»

Рыба «Судного дня» (фото из открытых источников)

Загадочные причины появления
Это уже не первый случай обнаружения этого вида в Калифорнии в этом году. До этого рыбу-ремень видели в бухте Ла-Хоя и Хантингтон-Бич. Причины появления и гибели остаются непонятными. Ученые предполагают, что это может быть следствием перемен в океане, красных приливов или ветров Санта-Ана.

Редкое явление
Рыба-ремень является подлинной загадкой океана. По словам Бена Фрейбла из Института океанографии Скрипса, с 1901 года этот вид был задокументирован только 20 раз. В последнее время их чаще всплывание на поверхность связывается с изменениями в океане, такими как явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, хотя точная причина остается неизвестной.

Миф или наука?
По японским мифам, рыба-ремень является предвестницей землетрясений и цунами. В 2010 году, за год до разрушительного землетрясения в Японии, вдоль берегов страны было обнаружено несколько таких рыб. Предполагается, что тектоническая активность перед землетрясениями может заставлять рыбу подниматься на поверхность. Однако исследование 2019 не подтвердило связь между их появлением и землетрясениями.

Несмотря на наличие мифов и теорий, ученые все еще пытаются разгадать причины странного поведения этой "вестницы Апокалипсиса".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Антарктиде тает ледник "Судного дня"



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/11/18/us/rare-oarfish-california-beach/index.html
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