Огромное озеро таинственно исчезло за ночь: NASA показали фото

Огромное озеро Лак-Руж в восточной части Канады исчезло за одну ночь, оставив после себя потрескавшийся ил, пустой берег и изумленную общину коренных жителей. По данным NASA, площадь пропавшего водоема достигала примерно 200 футбольных полей.

В Канаде исчезло озеро Лак-Руж. Фото из открытых источников

В конце апреля 2025 года местные жители из общины Кри Васванипи заметили первые тревожные изменения Лак-Руж, в частности часть дороги у озера внезапно обрушилась. Вскоре стало очевидно, что почва под водохранилищем внезапно проседала, образуя новый дренажный путь.

Вместо того чтобы оставаться в пределах обычного русла, вода из Лак-Руж начала перетекать через трещины к соседним ручьям и меньшим водоемам. В конце концов, основная масса воды достигла озера Дода, расположенного примерно в 10 км от места происшествия.

NASA обнародовало спутниковые снимки с аппарата Landsat 9, сделанные между 29 апреля и 14 мая 2025 года. На них отчетливо видно, как озеро Лак-Руж через несколько дней превращается в пустую коричневую впадину без воды.





Спутниковое изображение озера Лак-Руж до исчезновения. Фото: NASA

Спутниковое изображение озера Лак-Руж после исчезновения. Фото: NASA

Причины загадочного исчезновения пока официально не установлены, однако спутниковые снимки из космоса и анализ местной геологии указывают на ряд факторов, которые могли повлечь за собой эту экологическую катастрофу.

Мощные пожары, разорившие эту часть Квебека в 2019 и 2023 годах, могли повредить корневые системы растений и ослабить структуру почвы. Без природной "арматуры" из корней земля могла стать нестабильной. Кроме того, после пожаров почва могла приобрести гидрофобные свойства, что затрудняет поглощение воды. Это приводит к усилению поверхностного стока, увеличивая нагрузку на береговую линию. Также в 2025 году регион пережил интенсивное таяние снега и весенние ливни, которые могли перегрузить озеро и повлечь за собой разрушение его природной дамбы.

Исчезновение озера Лак-Руж нанесло серьезный ущерб местной экосистеме и образу жизни общины Кри Васванипи. В водах озера обитали осетры и другие виды пресноводной фауны, теперь потерявшие свою природную среду. Община кри поколениями использовала озеро для рыбалки, охоты и как источник воды.

